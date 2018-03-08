النشرة الموجزة من بروكسل ل08 آذار/مارس 2018

في هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته.

نشرة موجزة أعدها عيسى بوقانون

مسيرة للنساء في لندن والمطالبة بالمزيد من المساواة مع الرجل

شارك الآلاف في مسيرة تضامنية مع النساء في العاصمة البريطانية لندن. وسار المشاركون من البرلمان إلى غاية ساحة “ترافلغار سكوار”. المشاركون أرادوا تحسيس المجتمع بمنح المزيد من الحقوق للنساء، فرغم التقدم الذي أحرزته المرأة بحصولها على حق التصويت والترشح في الانتخابات وأمور أخرى لا تزال الطريق طويلة أمام المرأة لتحقيق المساواة “الحقيقية “ مع الرجل.

وزيرة تدعو الاتحاد الأوروبي لإلغاء الضريبة على “المنتجات الصحية النسائية”

دعت روزا دافيلا، وزيرة الضريبة في جزر الكناري، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الصحية النسائية.ويعتبر الأرخبيل الإسباني الإقليم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لا يفرض رسوم الاستهلاك، المعروفة محليا باسم الضرائب العامة غير المباشرة في جزر الكناري، على هذه السلع، بعد أن ألغتها الحكومة في كانون الثاني-يناير الماضي.

وفي حديثها ليورونيوز حول الموضوع، قالت دافيلا: “إننا نفرض ما مقداره صفر في المئة على المواد الضرورية، مثل الخبز، بالتالي، وعلى اعتبار النواد الموجهة للسيدات “الحفاظات الصحية“، منتجات تستخدمها المرأة بشكل يومي، كان من الضروري اتخاذ هذا الإجراء”.

وأضافت الوزيرة: “من المحتمل ألا تلاحظ النساء ذلك “التوفير“، بيد أنه بالمحصلة سيكون هناك حوالي 20 مليون يورو سنويا من عائدات الضرائب التي سنعيدها إليهن”.

ووُضعت قوانين ضريبة القيمة المضافة على البضائع والخدمات من قبل الجمعية الأوروبية في بروكسل، وعلى الدول الـ28 الأعضاء الالتزام بها، بالمقابل، لدى الحكومات إمكانية خفض المعدل على المنتجات المعتمدة، بما فيها ما يتعلق بالحماية الصحية.

على رغم ذلك، طبقت العديد من الدول تخفيض المعدل على المواد الأساسية، مثل الأغذية، بالمقابل، لطالما اعتبرت المنتجات الموجهة للنساء والخاصة بالنظافة والحماية ضمن قائمة المعدل القياسي الأعلى، الذي يتراوح ما بين 17 إلى 27 في المئة، بحسب الدولة.

يستثنى من ذلك كل من المملكة المتحدة وقبرص، اللتين تفرضان ما قيمته خمسة في المئة على المواد الصحية النسائية، مقارنة بالمعايير الوطنية (ما بين 19 و20 في المئة)، فيما تطبق كل من ألمانيا والنمسا المبلغ كاملا.

في هذا السياق، تقول دافيلا: “نحاول أن نؤثر بالمناطق الأوروبية، خاصة الجمعية الأوروبية، من أجل تحديث معدلات ضريبة القيمة المضافة، ومنح النساء الأوروبيات اهتماما خاصا”.

فرنسا تقول : أوروبا يجب أن تظهر قوتها في الرد على رسوم ترامب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس إن على أوروبا أن ترد بحسم على الرسوم الجمركية التي يقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم واصفا إياها بالحواجز التجارية التي ستضر بالمصالح الأمريكية في المدى الطويل.

فرنسا تدعو روسيا وإيران مجددا لضمان احترام سوريا قرار وقف إطلاق النار طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان روسيا وإيران مجددا اليوم الخميس باستخدام نفوذهما على سوريا لضمان احترامها قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.وقال الوزير أيضا إن فرنسا سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية أدت لسقوط قتلى.

امرأة ثالثة تتهم الباحث السويسري طارق رمضان باغتصابها

قالت مصادر قضائية يوم الأربعاء إن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما رفعت دعوى في فرنسا يوم الأربعاء تتهم الباحث السويسري طارق رمضان باغتصابها، وهي ثالث دعوى من نوعها ضد أستاذ الدراسات الإسلامية المعروف.وجاء في الدعوى التي اطلعت عليها رويترز أن المرأة تتهم رمضان بالاعتداء الجنسي العنيف عليها في أكثر من مناسبة في الفترة بين مطلع عام 2013 ويونيو حزيران 2014.وأمرت محكمة الشهر الماضي باستمرار حبس رمضان في فرنسا وجرى إخطاره بأنه موضع تحقيق مستفيض بشأن مزاعم اغتصاب ينفيها.

وطارق رمضان هو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ويتابعه عدد كبير من الشباب المسلم وقد تحدى من قبل القيود الفرنسية على ارتداء النقاب.

جونسون: بريطانيا والسعودية تريدان تعزيز نظام التفتيش الدولي باليمن

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد اجتماع مع نظيره السعودي في لندن إن بريطانيا والسعودية ترغبان في تعزيز نظام الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن.

وقال جونسون للصحفيين مساء يوم الأربعاء “اتفقنا اليوم على تعزيز إجراءات تفتيش السفن التي تباشرها الأمم المتحدة لضمان بقاء كل الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة”. ولم يذكر تفاصيل.

وتنشر السعودية وحلفاؤها العرب قوات بحرية داخل وحول المياه اليمنية منذ عام 2015. ووافقت الحكومات الغربية على هذا الانتشار العسكري كوسيلة لمنع وصول الأسلحة إلى جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تحاول الإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتسبب الحصار الفعلي في وضع إنساني خطير. وذكرت رويترز في العام الماضي أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية منعت دخول إمدادات ضرورية لليمن حتى في حالات لم تكن فيها السفن تحمل أسلحة.

وتشكلت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل اليمن في عام 2016 لتسهيل تسليم السلع التجارية لكنها لم تنجح في تأمين حصول الشعب اليمني على الإمدادات التي يحتاجها.

واليمن الذي يصنف من أفقر بلدان العالم على شفا المجاعة ويعاني من انتشار الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص. وأودت الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.

وتدعم لندن بالفعل آلية الأمم المتحدة المتمركزة في جيبوتي بالأموال والخبراء. ولم تتضح التغييرات المقترحة حاليا.

كانت قناة العربية التلفزيونية ذكرت في وقت سابق أن جونسون قال أيضا إن لندن ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة لمناقشة حل سياسي في اليمن.