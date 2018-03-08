قال قائد عسكري في تحالف يدعم الحكومة السورية يوم الخميس إن الجيش السوري نجح فعليا في شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين فيما توشك القوات الحكومية التي تتقدم من الشرق أن تنضم إلى القوات الموجودة عند الطرف الغربي للجيب.
نصف الغوطة الشرقية في قبضة قوات الحكومة السورية
الغوطة الشرقية انقسمت لشطرين فعليا
نصف الغوطة الشرقية في قبضة قوات الحكومة السورية
ونفى متحدث باسم المعارضة مزاعم القائد العسكري.
والقطاع المتبقي من الأراضي التي تربط المناطق الشمالية والجنوبية من الجيب يبلغ عرضه كيلومتر واحد فقط ويقع في مرمى نيران القوات الحكومية. وقال القائد العسكري لرويترز إن هذا يعني "بالعلم العسكري" أن المنطقة تم تقسيمها.
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وأكد القائد العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام تقريرا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت متأخر ليل الأربعاء أن الغوطة الشرقية انقسمت فعليا إلى شطرين.
ونفى وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في الغوطة الشرقية هذا الأمر. ويقيم علوان في اسطنبول.
تأجيل قافلة مساعدات
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة مساعدات كانت تتطلع لدخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا يوم الخميس تأجلت.
وقالت يولاندا جاكمت المتحدثة باسم اللجنة لرويترز "قافلة اليوم تأجلت".
وكانت قافلة مساعدات وصلت للمنطقة القريبة من دمشق يوم الاثنين لكن لم يتسن تفريغها بالكامل كما استبعد مسؤولون حكوميون معظم الإمدادات الطبية منها. وطالبت الأمم المتحدة الحكومة بالالتزام بوقف إطلاق النار يوم الخميس للسماح بدخول مزيد من المساعدات.