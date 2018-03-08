نقلت قناة تلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله يوم الخميس إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.
عملية تركية عراقية مشتركة ضد الأكراد
وزير خارجية تركيا يقول إن هناك عملية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في العراق
عملية تركية عراقية مشتركة ضد الأكراد
ونسبت قناة سي.إن.إن ترك إلى تشاووش أوغلو قوله إن العملية التي ستجري عبر الحدود قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو أيار.
وأضاف أن عملية عفرين في شمال سوريا ستستكمل بحلول مايو أيار. وبدأت تركيا العملية في 20 يناير كانون الثاني ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
للمزيد على يورونيوز:
أنقرة تدعو واشنطن لمنع المقاتلين الأكراد من دخول عفرين
تركيا تعلن عن خسائر كبيرة في عفرين