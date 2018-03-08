قالت وكالة انباء الأناضول نقلاً عن رئيس غرفة التجارة في إسطنبول إن مركز تلفزيون الشرق الأوسط "إم بي سي MBC" هو الخاسر من قرار منع بث الأعمال الدرامية التركية على القنوات التابعة له.
أول رد تركي على حظر مسلسلاتها على شبكة "أم بي سي"
رئيس غرفة التجارة في إسطنبول يتحدي قدرة الشبكة السعودية على وقف بث الأعمال الدرامية التركية على قنواتها.
أول رد تركي على حظر مسلسلاتها على شبكة "أم بي سي"
وقال أوران: "هناك تعاطف كبير مع المسلسلات التركية وتركيا في هذه المنطقة الجغرافية (الوطن العربي)، والانزعاج الرئيسي ناجم من ذلك".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم إم بي سي، مازن حايك، يوم الاثنين عن وقف بث الأعمال الدرامية التركية على قنوات الشبكة "نتيجة اتخاذ تركيا لإجراءات لا تصب في مصلحة المنطقة العربية ووحدة وسلامة الوطن العربي".
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان يسعى للاستحواذ على مجموعة MBC
تأثير المسلسلات التركية على الشرق الأوسط
وتحظى المسلسلات التركية، وخصوصاً التاريخية منها، على نسب مشاهدة مرتفعة جداً من قبل الجمهور العربي.
وقال أورال إن حظر المسلسلات سيؤدي لانخفاض عدد متابعي إم بي سي، مضيفاً أنه يوجد العديد من القنوات الأخرى التي تخاطب العالم العربي.