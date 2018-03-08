أكد البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "فاز" في قضية التحكيم ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تزعم بأنها مارست علاقة جنسية مع ترامب، والتي تقاضيه حاليا لإلغاء اتفاق بعدم كشف الأمر.
البيت الأبيض يرد على دعوى ممثلة أفلام إباحية بشأن ترامب
قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض الأمريكي سارة هاكابي ساندرز ان محامي ترامب الخاص سيجيب على كافة الأسئلة المتعلقة بهذا الملف.
البيت الأبيض يرد على دعوى ممثلة أفلام إباحية بشأن ترامب
ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز الأربعاء تفاصيل إضافية عنه هذه القضية التي تطرح جدلا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت ان محامي ترامب الخاص سيجيب على كافة الأسئلة المتعلقة بهذا الملف.
وأعلنت وكالة أسوشيتد برس انها حاولت الاتصال بالمحامي مايكل كوهين غير انه لم يوافق على طلبات للتعليق.
ولفتت ساندرز إلى ان ترامب أوضح عدم صحة مزاعم ستورمي دانيالز بقولها "ترامب أكد منذ البداية أن الاتهامات الموجه ضده بخصوص إقامة علاقة مع الممثلة الإباحية، كليفورد، غير صحيحة".
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وأضافت ساندرز "هذه الدعوى القضائية ربحها ترامب أمام القضاء وتم الفوز كذلك في التحكيم"
وورد في عريضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة في لوس أنجلس من طرف ستيفاني كليفورد المعروفة فنيا بستورمي دانيالز إن كوهين "بدأ في إجراء تحكيم زائف بشكل سري" ضدها.
وتقول ستورمي دانييلز إن عقد السرية الذي جرى الاتفاق عليه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016 "غير صالح" لأن ترامب لم يوقعه.