انتقادات واسعة لـ "حملة الدعاية" لزيارة بن سلمان إلى بريطانيا

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة حملة انتقاد كبيرة للدعاية "غير العادية" التي صاحبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

وأطلقت حملة الانتقاد تسمية "شاحنات الدعاية" على مجموعة الإعلانات في الصحف وعلى الشاحنات لافتات الاشهار التي تمدح ولي العهد السعودي قبل وصوله إلى المملكة المتحدة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم الكبير من حملة الدعاية "غير المسبوقة" في البلاد والتي أثنت بشكل كبير على زيارة الأمير الشاب.

وشهدت العاصمة لندن قبل وصول محمد بن سلمان الأربعاء حركة دعائية استثنائية عبر الصحف واللافتات الاشهارية، كما تم اللجوء إلى الشاحنات التي تحمل صور الأمير وعبارة #WelcomeSududCrownPrince التي جابت شوارع العاصمة.

في الوقت نفسه، احتشد عدة متظاهرون ضد زيارة محمد بن سلمان أمام البرلمان البريطاني وعبروا عن غضبهم من الحرب التي تشنها السعودية في اليمن.

وتشير بعض التقارير الأممية إلى أن العملية العسكرية السعودية في اليمن قد أودت بحياة 10000 شخص.

كما انتقد المتظاهرون المملكة المتحدة لتصديرها الأسلحة إلى السعودية.

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"شاحنات الدعاية"

نشر أحد مترددي موقع تويتر نشر صورة للشاحنات ووصفها بأنها "شاحنات دعاية" وقال إن هدذه الشاحنات جابت هايد بارك كورنر بداية من يوم الإثنين.

"لافتات الطرق السريعة"

ناشط أخر على الموقع الأزرق قال إنه شاهد لافتات دعائية تحمل نفس العبارة على الطريق السريع رقم M4، وأضاف إن اللافتة كانت تحمل صورة لولي العهد وكتب عليها: "هو يجلب التغيير للمملكة العربية السعودية"

وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتراضهم على هذه الحملة الداعية باستخدام #SaudiPrinceNotWelcome.

إعلانات الصحف

إعلانات مماثلة نشرت في بعض الصحف البريطانية الأربعاء، ونزلت ثلاثة إعلانات نصف صفحة على صحيفة الغارديان ذات اليسارية. وكتب على إثنين منها "هو يعطى الحرية للمرأة السعودية".

وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة اليومية كتب مقال رأي بعنوان "البساط الأحمر البريطاني للحاكم السعودي عار"، بجانب إعلان دعائي للزيارة.

وقال المتحدث باسم "الغارديان نيوز آند ميديا" لـ "يورونيوز" "إن قبول الإعلان والرعاية لا يؤثر بأي حال على خطنا التحريري. نحن أحرار في كثير من الأحيان، ونقوم في كثير من الأحيان بتحدي أنشطة الشركات والمؤسسات التي تمثل أيضًا معلنينا"

إعلانات مماثلة تشرت على صحف بريطانية أخرى كالتايمز والتليغراف والفينشيال تايمز وإيفنينغ ستاندار".

من جهته نشر موقع "نيو أراب" أن الحكومة السعودية أنفقت ما يقارب مليون جنيه إسترليني 1.12 مليون يورو على الحملة الدعاية بأكملها".

ولي العهد السعودي بدأ زيارته الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام الأربعاء، حيث التقى كل من الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وعلى هامش هذه الزيارة المثيرة للجدل حدث تبادل ساخن في البرلمان بين ماي وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الذي اتهم الحكومة "بتوجيه الحرب" التي تشنها السعودية في اليمن وهذا ما يتعارض مع تقرير الامم المتحدة على أن السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن.

وحث كوربين ماي على استغلال هذه الزيارة "لوقف إمدادات الأسلحة للسعودية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن".

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