نشر الجيش التركي شريط فيديو التقط من طائرة بدون طيار تابعة له تظهر عنصرين من الوحدات الكردية وهما يزرعان عبوات ناسفة على الطريق.
طائرة من دون طيار تركية تستهدف مقاتلين أكرادً وألغام تقتل مدنيين في عفرين
قالت وكالة الأناضول التركية إن ثلاثة أطفال قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الوحدات الكردية في الطريق الواصل إلى قرية قريرة بالقرب من جنديريس بعفرين.
طائرة من دون طيار تركية تستهدف مقاتلين أكرادً وألغام تقتل مدنيين في عفرين
الطائرة بدون طيار لاحقت العنصرين وقضت عليهما خلال قصف. وأظهر نفس الشريط شاحنة تقل مدنيين كانت تغادر القرية ووقعت الطريق المفخخ.
وحدث الانفجار بعد نزول الأشخاص من الشاحنة لكنهم مشوا على عبوة أخرى كانت مزروعة على الطريق.
المدنيين يحدث انفجار آخر بسبب مشي هؤلاء المدنيين على عبوة ناسفة ثانية مزروعة على الطريق.
وقالت وكالة الأناضول التركية إن ثلاثة أطفال قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الوحدات الكردية في الطريق الواصل إلى قرية قريرة بالقرب من جنديريس بعفرين.
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وتزامنا مع هذا قالت الوحدات الكردية في بيان لها إنها اشتبكت مع الجيش السوري الحر المدعوم من القوات التركية في محيط منطقتي جنديريس وشران. وأضاف الجيش الحر أن القوات التركية قصفت بالمدفعية والطائرات مناطق منطقتي جنديريس وشران.
ونجح الجيشان الحر والتركي في تحرير "تلة جنديريس" المطلة على البلدة، قبل أن يعلنا بعد ظهر الأمس سيطرتهما على جنديريس.
هذا ويشن الجيشان التركي والسوري الحر حملة على محيط مدينة عفرين السورية في إطار عملية غصن الزيتون منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي.