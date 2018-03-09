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العالم

الأسبوع في صور

شاهد أبرز لقطات الأسبوع.

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الأسبوع في صور

أحد المشاة يعبر سنترال بارك خلال عاصفة ثلجية في نيويورك، الولايات المتحدة
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REUTERS/Lucas Jackson
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كل أسبوع، تعرض لكم يورونيوز أبرز الصور التي تضمنتها الأخبار.

هذا الأسبوع، اخترنا لكم 10 صور، من الصين وبريطانيا وسوريا وجورجيا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا وروسيا البيضاء والولايات المتحدة الأمريكية.