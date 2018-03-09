الأسبوع في صور

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هذا الأسبوع، اخترنا لكم 10 صور، من الصين وبريطانيا وسوريا وجورجيا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا وروسيا البيضاء والولايات المتحدة الأمريكية.
""عندما اتحدث مع هنري عن ظروف فراق والده وعما يخالج نفسي حقا،أجدني عاجزة..إنه فقد كل شيء،فهو لم يفقد والده يومها بل فقد سكنه،وأصدقاءه ذلك أننا كنا نزمع العودة إلى المملكة المتحدة..وأن يعود إلى مدرسته هنالك..لقد فقد كل شيء يعرفه عن الوطن و عن الأمن"" شارلوت سكانديف زوجة الفقيد دافيد
" بالنسبة لنا كان من المثير للدهشة و الحيرة معا أن يتناهى إلى علمنا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل." صوفي ليسبرغ رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة-بلجيكا
""من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. "" سيفيرين بيكارد المستشارة القانونية
"قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا، وستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا" تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
"جسور جديدة للتعاون أرسيت اليوم بين قطر وبلجيكا في إطار زيارتي ومحادثاتي مع جلالة الملك فيليب ودولة رئيس الوزراء السيد شارل ميشيل، وستنقل العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب خاصة في مجال النقل الجوي والتعاون الأكاديمي"." تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
""عندما اتحدث مع هنري عن ظروف فراق والده وعما يخالج نفسي حقا،أجدني عاجزة..إنه فقد كل شيء،فهو لم يفقد والده يومها بل فقد سكنه،وأصدقاءه ذلك أننا كنا نزمع العودة إلى المملكة المتحدة..وأن يعود إلى مدرسته هنالك..لقد فقد كل شيء يعرفه عن الوطن و عن الأمن"" شارلوت سكانديف زوجة الفقيد دافيد
" بالنسبة لنا كان من المثير للدهشة و الحيرة معا أن يتناهى إلى علمنا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل." صوفي ليسبرغ رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة-بلجيكا
""من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. "" سيفيرين بيكارد المستشارة القانونية
"قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا، وستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا" تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
"جسور جديدة للتعاون أرسيت اليوم بين قطر وبلجيكا في إطار زيارتي ومحادثاتي مع جلالة الملك فيليب ودولة رئيس الوزراء السيد شارل ميشيل، وستنقل العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب خاصة في مجال النقل الجوي والتعاون الأكاديمي"." تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
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الأسبوع في صور