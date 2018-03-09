قطر و الناتو..اتفاقية مثيرة للجدل

شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والسيد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ التوقيع على اتفاقية حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية بين حكومة دولة قطر ممثلة في القوات المسلحة القطرية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بمقر الحلف في بروكسل الأربعاء الماضي.

لو كانت قطر داعمة للإرهاب حقا،فمن الاستحالة بمكان ان يقدم مجمع استخباراتي وعسكري كبير كما هو الحال في الناتو على إبرام عقد شراكة امنية مع طرف مشبوه برعايته للإرهاب.

في صدر جريدتها اعتبرت جريدة الشرق القطرية أن توقيع الاتفاق الأمني مع الناتو انتصارا ودحضا للتهم الموجهة ضد الدوحة برعايتها الإرهاب

الشراكة مع الناتو صفعة جديدة لدول الحصار؟

وقال رئيس تحرير الشرق في عدد الخميس " إن الـشـراكـة الإستراتيجية بـين قطر وحلف الناتو صفعة جديدة لدول الحصار تدحض مزاعمهم وافتراءاتهم الباطلة بالإرهاب حيث إن الشراكة مع الناتو والتي تأتي بعد الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية اعتراف عالمي بأن قطر شريك إستراتيجي في مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا. ولذلك حرص الأمين العام لحلف الناتو على توجيه الشكر الـرسـمـي إلــى سـمـو الأمـيـر عـلـى دور قـطـر وجـهـودهـا في مكافحة الإرهاب وتعاونها مع حلف الناتو في هذا المجال، لاسيما من خلال قاعدة العديد الجوية. وإلــى جـانـب الـشـراكـة مـع الـنـاتـو كــان هـنـاك أيـضـا إنـجـاز مـمـاثـل مـع الاتـحـاد الأوروبـــي حـيـث شـهـد سـمـوه التوقيع على ترتيبات التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف وغايات مشتركة".

طارق خالد العبيدلي رئيس هيئة التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلحة، وروز غوتيمويلر نائب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي

ويأتي هذا الاتفاق بعد نحو شهرين من انضمام دولة قطر إلى عملية "الدعم الحازم" التابعة لحلف "الناتو" في شهر نوفمبر الماضي.وأكد كل من العميد الركن بحري طارق خالد العبيدلي رئيس هيئة التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلحة، وروز غوتيمويلر نائب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي على أهمية تعاون حلف شمال الأطلسي مع دولة قطر في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.

قطر المتهمة برعاية الإرهاب وتمويل تنظيماته؟

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا حزيران/يونيو 2017 مقاطعة قطر دبلوماسيا؛ متهمة إياها بدعم التنظيمات الإرهابية، وكشرط لعودة العلاقات، طلبت هذه الدول من سلطات الدوحة تنفيذ 13 مطلباً، بينها تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد وكذلك إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وغيرها من المطالب، التي ربطت بآلية مراقبة لتصرفات الدوحة، طويلة الأمد.

قطر تنفي التهم الموجهة إليها

ونفت الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع، وأكدت أن ما تتعرض له "حصار يهدف للوصاية على قرارها الوطني"، بحسب تصريحات لوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما رفضت قائمة المطالب واعتبرتها تدخلا في السيادة القطرية.

هل إن لجوء قطر إلى الناتو ينم عن تخوف لدى الجانب القطري؟

لكن هل إن لجوء قطر إلى الناتو ينم عن تخوف لدى الجانب القطري من غزو محتمل حيث إن المملكة العربية السعودية لوحت قبل وقت مضى بإمكانية إعلان حرب على قطر؟ هل إن تحركات قطر هو نوع من الحلول لمحاصرة محاصريها عبر تحركات دبلوماسية خارجية وتفعيل سياستها الخارجية عبر توقيع اتفاقات أمنية وعسكرية مع دول ومؤسسات فاعلة في المجتمع الدولي؟ .

هذا وغرد أمير دولة قطر عبر حسابه في "تويتر" مشيرا إلى هذا التعاون بين قطر وحلف الناتو.. : ( قطر و"الناتو" يدشنان إستراتيجية عسكرية لترسيخ الأمن والسلم بالمنطقة.. وستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا" .

الدكتور / ربـيـعـة بن صبـاح الكـــوّاري. أستاذ الإعلام المساعد ، وعضو هيئة التدريس في قسم الإعلام وعلم المعلومات في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر يرى أن تحالف قطر مع "الناتو" يوجه عدّة رسائل للمتربصين بها.

د.ربـيـعـة بن صبـاح الكـــوّاري. أستاذ الإعلام المساعد-جامعة قطر

"إن هذا التوقيع بالأمس يعكس أيضا مدى اهتمام قطر بالتعامل مع التحديات الأمنية بروح اليقظة عملا على نشر السلم في العالم. ومن حقنا هنا أن نفخر بهذا التعاون في المجال العسكري والأمني بين قطر والقوات المسلحة القطرية من ناحية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من ناحية أخرى. لأنه أحد عوامل الاستقرار للمنطقة.". وأضاف قائلا "الاتفاقية - بلا شك - تسهم مساهمة كبيرة في تدشين إستراتيجية عسكرية فاعلة لكونها ثنائية وتسعى لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة وتقدم النموذج الدفاعي المتميز الذي يسهم في نشر الأمن والعمل على إشاعته في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في سيادتها أو الوصاية عليها من أحد ".

قطر لم تنف ما اتهمت به وحسب بل انتقلت إلى المحافل الدولية لتبين للمجتمع الدولي انها حليف استراتيجي في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.لكن هل إن هذه التحركات نحو عقد اتفاقيات امنية قد يبعد عنها الشبهة التي التصقت بها من قبل الدول التي تقاطعها بأنها ترعى التنظيمات الإرهابية؟

التوقيع على الاتفاقية يثير تساؤلا حول السيادة القطرية ؟

اما جريدة الاتحاد الإماراتية فاعتبرت ان الاتفاقية وقعها أمير مثير للجدل لأنه متهم بدعم وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم، مضيفة " بينما أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أنه وقَّع اتفاقًا مع قطر يسمح لقواته وموظفيه بدخول وعبور قطر، واستخدام قاعدة العديد الجوية لتسهيل مهام وعمليات الحلف في المنطقة، بينما سعى إعلام الحمدين إلى التكتم على الاتفاقية، مكتفياً بالإشارة إلى أنها «اتفاقية تعاون"

هذا واعتبرة الجريدة الإماراتية أن قطر تتحدث دوما عن السيادة بينما تسمح لقوات الناتو وموظفيه بدخول وعبور قطر، واستخدام قاعدة العديد الأمريكية لتسهيل مهام وعمليات الحلف في المنطقة. مضيفة " وتعمدت وسائل الإعلام الرسمية القطرية عدم الإشارة إلى الاتفاقية، مكتفية بالقول إن قطر وقّعت مع «الناتو»، اتفاقية حول «التعاون في المسائل العسكرية والأمنية». واعتبر مراقبون هذا التكتم محاولة لتعميم الانطباع أن الاتفاق «نجاح دبلوماسي» للدوحة في مواجهة عزلة المقاطعة، بينما هو في الواقع اتفاق قد يثير الاتهامات أنه تنازل جديد عن السيادة".

وسائل إعلام مناهضة لقطر تعتبر توقيع الاتفاقية تسترا وتهربا؟

وتحت عنوان "صحف الخليج تكشف تفاصيل غضب الأوروبيين من زيارة أمير قطر لبروكسيل" تحدثت جريدة الفجر عن ان زيارة أمير قطر مثيرة للريبة مقتسبسة بعض الفقرات من تقرير كتبته صحفية بلجيكية "وأضافت الصحيفة أن أمير قطر يجري زيارة إلى بلادنا، لا نستطيع أن نتكلم عن زيارة دولة، وعلى الرغم من أنها زيارة ليست رسمية إلا أن بروكسل استقبلته بأذرع مفتوحة، كما اجتمع مع ملك البلاد وأوضحت أن ذلك الترحيب البلجيكي جاء كنوع من المجاملة إلا أنه أمر لايستهان به، متسائلة "كيف يتم الترحيب بأمير دولة تعتبرها دول الجوار ملاذاً للإرهابيين؟".

توسيع الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج و الأطلسي

منذ مبادرة إسطنبول التي انبثقت عن القمة الأطلسية عملت قطر على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج و الأطلسي. وقد سبق وأن نظمت الدوحة اجتماعا مهما للمبادرة في قطر بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها . حيث لعبت قطر يقول موقع وزارة خارجية قطر " دورا محوريا و نموذجيا في تنويع علاقات الخليج العربي مع لدول الغربية و في مجال معالجة الأزمات التي تهدد مستقبل الامن الإقليمي.قطر اجتازت مرحلة حرجة بعد إدراكها بان أ تقدمها الاقتصادي مرهون بالاستقرار القطري و الإقليمي ."

محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي ببروكسل

محمود رفعت : قطر لاعب لا بد منه في ترسيخ أسباب السلم العالمي

الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي ببروكسل الذي يعتبر قطر دولة شريكا للغرب في مكافحة الإرهاب وترسيخ أسباب السلم العالمي اعتبر في حديث ليورويوز أن "توقيع الشراكة بين قطر و الناتو هو انتصار للقطريين وشدد د.رفعت على أن الناتو مؤسسة كبيرة فعلا و لا تسمح ان تتبادل معلوماتها مع اي طرف مشبوه، ولعل الاتفاق الذي أبرم قبل يومين ما بين الدوحة و الناتو إنما يركز في أساسه على وضع المعلومات الاستخباراتية للدول الأعضاء تحت تصرفات الحلف بمعنى المعلومات التي يتم تقاسم بياناتها مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية و البريطالنية فضلا عن أجهزة الاستخبارات الألمانية و الفرنسية."

محمود رفعت : إبرام اتفاقات أمنية مع أميركا و الناتو دليل على أن قطر منصة أساسية لمحاربة الإرهاب العالمي

"فلو كانت قطر داعمة للإرهاب حقا،فمن الاستحالة بمكان ان يقدم مجمع استخباراتي وعسكري كبير كما هو الحال في الناتو على إبرام عقد شراكة امنية مع طرف مشبوه برعايته للإرهاب.توقيع الاتفاق من محفل دولي ضخم يعكس فعلا أن قطر منصة أساسية لمحاربة الإرهاب العالمي،وقد تجلى ذلك في الثقة التي أولتها أميركا لبناء قاعدتي العديد الجوية و السيلية في دولة قطر حرصا من القوة العظمى أن تكون قطر شريكا استراتيجيا في التعاون الدفاعي بشتى جوانبه.

د.رفعت أضاف "إن قطر أصبحت تتوجس خوفا من جاراتها و بخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من تعرضها لغزو عسكري فهي تسعى إلى أن تستجير بتحالفات دولية ذات طابع عسكري لتعزيز قدرتها العسكرية. شبح الغزوالذي تلوح به الرياض وابو ظبي كان لا محالة دافعا لان توطد علافقاتها مع المؤسسات العسكرية الكبرى".

وجدير أن أول ثمرات اتفاق الشراكة بين قطر و الناتو موافقة مجلس حلف شمال الأطلسي ( أعلى هيئة تنفيذية في الحلف ) على قبول طلب دولة قطر بتسمية سفارتها لدى مملكة بلجيكا كبعثة معتمدة لدى حلف شمال الأطلسي ، وتم بموجب ذلك اعتماد سفيرها لدى مملكة بلجيكا كرئيس لبعثة دولة قطر لدى حلف شمال الأطلسي.

سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن الخليفي و الامين العام للناتو يانس ستولتنبرج

سفيرن قطر بروكسل :مبادرة اسطنبول للتعاون تعكس اهتماما قطر بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي

وأكد سفير دولة قطر عبد الرحمن بن محمد الخليفي لدى مملكة بلجيكا ورئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن جميع أجهزة دولة قطر

"إن قطر أبرمت اتفاقيات ثنائية مع الناتو و مع عدة دول من أجل تبادل المعلومات فوقعنا اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تمويل الإرهاب وبموازاة ذلك يوجد التزامنا في إطار التحالف الدولي .وخليجياً كانت قطر هي الدولة الرائدة في مجال مكافحة الارهاب حيث اقترحت الآلية الخليجية لمكافحة الإرهاب على مستوى دول التعاون ."

وجدير أن أمير قطر اشيخ تميم بن حمد ىل ثاني قد ألقى خطايا في مؤتمر ميونيخ شدد فيه على ان "هزيمة الإرهاب تتطلب أكثر من هزيمة تنظيماته.. نحتاج لاجتثاث الظلم والتهميش الذي ينتج التطرف واليأس ووقف الانتهاكات الحقوقية والسياسية التي تعانيها بعض شعوب المنطقة".

العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي

تقع العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي ضمن إطار "مبادرة إسطنبول للتعاون" التي انضمت إليها دولة قطر في السادس عشر من شهر فبراير 2005م ، وذلك تعبيرا عن حرص الجانبين على تطوير وتعزيز التعاون الفعلي بينهما في مجالات تتعلق بتحقيق الاستقرار الدائم والأمن في منطقة الخليج وإصلاح القطاع الدفاعي والتعاون الأمني والعسكري وأمن الطاقة وغيرها، وكذلك تبادل الزيارات والمشاورات السياسية ، بالإضافة إلى المشاركة في الدورات الدراسية والتدريبية التي يوفرها حلف الناتو في المجالين العلمي والعسكري.

وشهد مسار العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الاطلسي تطورا بارزا خلال السنوات الماضية وتمثلت أهم ملامحه في الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد لمقر الحلف الأطلسي بتاريخ 2006/11/17م، كأول زيارة من نوعها لرئيس دولة من الدول الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون الى رئاسة حلف الناتو.

وقد بذلت دولة قطر جهودا كبيرة من جانبها من أجل تشجيع وتعزيز التعاون العملي بينها ودول مبادرة اسطنبول للتعاون و حلف شمال الأطلسي وفقا لسياستها الخارجية .وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين دولة قطر وحلف الناتو ، فإن الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين كان لها أثر كبير في توطيد العلاقات وتبادل وجهات النظر بينهما.

البرنامج التدريبي السنوي :

تم الاتفاق على اعتماد برنامج تدريبي سنوي للدبلوماسيين والاكاديميين والاعلاميين القطريين في مقر الحلف في بروكسل مرتين في العام على الأقل ، فخلال العامين 2014 و2015م، تم تنظيم نسختين من البرنامج التدريبي

استضافة وتنظيم فعاليات واجتماعات حلف الناتو:

أثمرت اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين في دولة قطر و الحلف ، بالإضافة الى المشاركة في فعاليات الحلف المختلفة ، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في دولة قطر وحلف شمال الأطلسي عن قيام دولة قطر بتنظيم واستضافة ثلاثة من أهم الاجتماعات والفعاليات التابعة لحلف الناتو والتي تمثلت في التالي:

مؤتمر حلف الناتو وأمن الخليج الذي عقد في الدوحة في ديسمبر 2014م وشارك فيه الأمين العام لحلف الناتو ومثل احتفالية كبرى بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة اسطنبول للتعاون.

مؤتمر حلف الناتو الخاص بالحد من ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي عقد في الدوحة في مارس 2015م حيث كانت المرة الاولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر الهام خارج القارة الأوروبية وفي الشرق الأوسط ، حيث أ، المؤتمر كان يعقد دائما في الدول الأعضاء في حلف الناتو.

الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة اسطنبول للتعاون الذي استضافته الدوحة في نوفمبر 2016م.

برنامج الشراكة الفردية والتعاون بين حلف الناتو ودولة قطر. قام مجلس حلف شمال الأطلسي "بالإجماع" والذي يعتبر أعلى سلطة تنفيذية في الحلف بتاريخ 2016/07/11م بإجازة اتفاق الشراكة الفردية بين حلف الناتو ودولة قطر خلال الفترة 2016-2018م .وكانت أول ثمرات اتفاق الشراكة بين الجانبين موافقة مجلس حلف شمال الأطلسي ( أعلى هيئة تنفيذية في الحلف ) على قبول طلب دولة قطر بتسمية سفارتها لدى مملكة بلجيكا كبعثة معتمدة لدى حلف شمال الأطلسي ، وتم بموجب ذلك اعتماد سفيرها لدى مملكة بلجيكا كرئيس لبعثة دولة قطر لدى حلف شمال الأطلسي.وقد كان للأنشطة المختلفة سواءٍ كانت في شكل زيارات ومشاورات سياسية بين كبار المسؤولين من الجانبين أو استضافة دولة قطر للفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها الحلف ، دورا كبيرا في تعزيز وتمتين العلاقات بين الجانبين بشقيها الثنائي أو الجماعي (مبادرة اسطنبول للتعاون ) ، وبالتالي فإن العلاقات بين دولة قطر وحلف الناتو شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا وتسارعا في مجالات التعاون والتي جعلت العلاقات بين الجانبين مميزة وراسخة.