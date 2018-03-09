ما سر وجود 54 يد بشرية مقطوعة داخل حقيبة شرق روسيا؟

مشهد مرعب اسيقظ عليه سكان مدينة خاباروفسك السيبيرية (شرق روسيا)، إذ أعلنت الشرطة المحلية عن العثور على حقيبة بداخلها 54 يد مقطوعة.
ووفقا لصحيفة "سيبيريا تايمز"، وُجدت يد واحدة في البداية، قبيل اكتشاف الحقيبة التي تحتوي على باقي الأيدي، على جزيرة في نهر آمور.
وتظهر الصور 27 زوجا متطابقا من الأيدي تصطف على الثلج، فيما لم يعرف حتى الآن لمن هذه الأيدي أو سبب وجودها هناك، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه تم العثور على ضمادات وأحذية البلاستيكية، على غرار تلك التي تستخدم في المستشفيات في المكان، فيما أخذت الشرطة بصمات الأصابع من إحدى الأيدي.
وتتراوح نظريات وسائل الإعلام المحلية حول سبب قطع الأيدي بين كونها عقابا بسبب السرقة، أو تم بترها لأغراض طبية، أو أنها تعود لجثث تم تشريحها من قبل طلاب الطب.
وجزيرة نهر آمور، حيث تم العثور على الحقيبة، هي بقعة صيد شعبية للأشخاص الذين يعيشون في خاباروفسك القريبة ، وهي مدينة تضم نصف مليون شخص بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لروسيا مع الصين.