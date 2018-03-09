رحبت الصين يوم الجمعة بالإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للقاء الزعيم كيم جونغ أون.
الصين ترحب والنفط يرتفع بفعل أنباء لقاء ترامب وكيم
كوريا الجنوبية تتوقع أن يؤدي اجتماع ترامب وكيم لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي
الصين ترحب والنفط يرتفع بفعل أنباء لقاء ترامب وكيم
جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية دورية.
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نزع سلاح بيونغ يانغ النووي
قال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الجمعة إن الرئيس مون يعتقد أن اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يؤدي لتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية.
وأضاف المتحدث في إفادة صحفية أن كيم جونغ أون أبلغ رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونغ يوي-يونغ أن الاجتماع مع ترامب سيسفر عن نتائج مهمة.
واجتمع تشونغ مع كيم جونغ أون في بيونغ يانغ هذا الأسبوع.
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ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة يوم الجمعة مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية بفعل أنباء عن لقاء الزعيمين الامريكي والكوري.
وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، مقارنة مع الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمئة.