زيوت ومراهم من دهن النعام لعلاج الأمراض في مصر

يقول مربي النعام وجيه غنيمي من مصر: "إن كل شيء في النعامة مفيد، الريش واللحم وحتى الدهن.. كله فوائد".

ويضيف غنيمي "يعني ريش النعام لوحده، يعني أنت أما تيجي تذبح النعامة حتبيع ريش لوحده يعدي الألف جنيه، ودهن النعام، ودهن النعام دخل في اختصاصات كتير، في دهان العمود الفقري بس في البداية، الانزلاق الغضروفي في البداية، مش هأقول لك في حالة متأخرة هيشفي، هو ربنا الشافي أولا، بس استعماله كتير، وبيستعمل كريمات ولو كنت رحت عند العطار بيقول لك من أجود الدهن دهن النعام، غالي، واستفاداته (فوائده) عالية".

محمد غنيمي مربي نعام مصري رويترز

وقد بدأ قصاب يدعى كريم جاد، يشتري عادة النعام من غنيمي لبيع لحمه، يبيع دهن النعام في صورة زيوت وكريمات مرطبة.

ويذيب جاد الدهن في شقته ثم يعبئه في زجاجات صغيرة لبيعه للزبائن ومحلات العطارة المحلية.

وعن تلك العملية قال جاد "بناخد الزيت من الدهن وبيتبقى الدهن الكتل دوت، ده بنعبيه برضه في عبوات صغيرة، ده بينفع في حاجات تانية كدهان المفاصل والآلام والوجع والرقبة والآلام العضلية والحاجات ديت (هذه)، هو تقريبا بياخد في حدود، يعني بيتسيح تقريبا على مرتين، تلاتة، علشان يعني يتم تسييحه يعني مئة في المئة تقريبا يعني، ولكن هو بيفضل فيه طبعا بعض التكتلات الدهنية اللي إحنا بنشيلها".

وقد بدأ قصاب يدعى كريم جاد، يشتري عادة النعام من غنيمي لبيع لحمه، يبيع دهن النعام في صورة زيوت وكريمات مرطبة.

ويذيب جاد الدهن في شقته ثم يعبئه في زجاجات صغيرة لبيعه للزبائن ومحلات العطارة المحلية.

وعن تلك العملية قال جاد "بناخد الزيت من الدهن وبيتبقى الدهن الكتل دوت، ده بنعبيه برضه في عبوات صغيرة، ده بينفع في حاجات تانية كدهان المفاصل والآلام والوجع والرقبة والآلام العضلية والحاجات ديت (هذه)، هو تقريبا بياخد في حدود، يعني بيتسيح تقريبا على مرتين، تلاتة، علشان يعني يتم تسييحه يعني مئة في المئة تقريبا يعني، ولكن هو بيفضل فيه طبعا بعض التكتلات الدهنية اللي إحنا بنشيلها".

كريم جاد قصاب مصري رويترز

وجربت زبونة لجاد تدعى علياء زغلول زيت النعام على شعر طفليها وشعرها هي وتقول إنه جعل شعرهم جميعا أكثر نعومة وأزال القشرة.

وأضافت، متحدثة عن ابنها الذي يقف إلى جوارها، "كان فيه قشرة في شعره، نعمته خلته، الحاجة لما تبقى أورجانيك (عضوية) أكثر الشعراية بتبقى أحسن بكتير، ففرقت معاهم في الشعر جامد، وفي شعري أنا شخصيا كمان".

وبينما يعرف عن لحم النعام أنه بديل معروف لمن يعانون من ارتفاع معدلات الكوليسترول فإن دهن النعام الذي يحيط بالعضلات غني جدا أيضا بالفوائد.

ويُقال إن زيت النعام يحتوي على أوميجا 3 وأوميجا 6 إضافة إلى تسعة أحماض أمينية معروف أن لها فوائد علاجية للقلب والشعر والجلد والأظافر.

ويمكن أيضا أن يُستخدم الزيت الطبيعي لتخفيف الأوجاع والألم في العنق أو العضلات إضافة إلى تخفيف آلام المفاصل.

وعلى الرغم من ثقة البعض في فوائد زيت النعام يرى طبيب متخصص في الطب البديل يدعى عبد العاطي المناعي أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات على استخدام هذا الزيت كبديل للكيماويات.

وقال المناعي "هو إحنا لما عددنا فوائد النعام سواء تأثيرها على الشعر أو تأثيرها على المفاصل وزوال الألم، كل هذه الأطروحات المفروض إنها بتخضع للبحث العلمي الصحيح من خلال الجامعات المصرية ومن خلال المركز القومي للبحوث أو شركات الأدوية المعنية بهذه الأمور، لأن قطاع كبير جدا من الناس هيستفيد استفادة عالية جدا من وجود بدائل للكيماويات أو شيء مكمل لكل هذه الأدوية المتوافرة والموجودة في السوق".

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