معرض جنيف للسيارات: المحركات الكهربائية تحتل الصدارة

هذا العام الجو مُكهرب في جنيف. السيارات الرياضية المزودة بمحركات كهربائية هي التي تلفت النظر. كالمفهوم الثاني للشركة الكرواتية المصنعة “ريماك”.

خصائصها: سرعة قصوى تبلغ 412 كلم / ساعة و “سرعة غير معقولة: يمكنك الانتقال من 0 إلى 100 خلال ثانيتين فقط“، تقول مارتا لونغا، المسؤولة عن المبيعات في الشركة.

Apart from the show stealer, Rimac is displaying the beautifully designed C_Two's powertrain: bespoke dual permanent magnet, liquid-cooled 4 electric motors, one per each wheel and a liquid-cooled 120kWh battery pack producing astonishing 1.4MW of power #Rimac #GIMSSwiss2018 pic.twitter.com/ynGu0b1cHU — Rimac Automobili (@AutomobiliRimac) 9 mars 2018

سيارة كهربائية بثلاث عجلات

التوجه للمحركات الكهربائية من قبل جميع الشركات المصنعة. مورغان، العلامة التجارية التي تعد من التراث البريطاني، قدمت سيارة كهربائية ذات ثلاث عجلات أطلق عليها اسم اي في ثلاثة

“ لا يمكن لأي شركة، خاصة في عالم السيارات، أن تتجاهل هذه الكهربة. هذا التوجه يؤثر على العالم باجمعه، أننا بحاجة إلى التفكير في تأثيرنا البيئي. يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار “، يقول جوناثان ويلس ، رئيس التصميم ، شركة مورغان.

سوق تنافسية

الشركات المصنعة الرئيسية تتحرك في نفس الاتجاه. شكل توضيحي لسيارة جاكوار التي ستكون أول من سيطلق سيارة دفع رباعي كهربائي بالكامل.

موديل I-PACE سيتنافس مع تسلا موديل ايكس .

وفقا لمصمميها، عدم وجود محرك تقليدي هو مرادف لتوفير مساحة للراكبين.

“البطاريات منخفضة، النموذج يحتوي على محركات كهربائية في الأمام والخلف، انه نظام نقل مركزي متحد ودفع رباعي، ولدينا عاكس وشاحن. لدينا كل خطوط العرض اللازمة للقيام بالتصميم الذي نريده “، يقول ايان كالوم، مدير التصميم، شركة جاكوار.

“ظاهرة المركبات الكهربائية تزداد هذا العام، لكن الظاهرة الأخرى التي يمكن ملاحظتها هي هذا النوع من السيارات بمفهوم الاستدامة حيث يمكننا السفر معاً وبقيادة ذاتية “، يقول مراسلنا جيريمي ويليكس.



قيادة ذاتية ومشتركة

سيارة مستقلة لشركة رينو مصممة لتقليل الإزدحام الحضري.

“رينو EZ-Go هي رؤيتنا للتنقل الحضري في المستقبل: إنها خدمة، سيارة مشتركة. سيارة لم تعد تملكها، بدون سائق، بدون عجلة قيادة ويمكنها التحرك في المدينة من خلال تطبيق “، يقول لورنس فان دين أسكير،

التحكم الذاتي والكهرباء لا يخفيان الأشرعة الدخانية التي تحيط بالديزل بعد سلسلة من الفضائح حول الانبعاثات.

أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات في جنيف أنها تخلت عن بيع سيارات الديزل في أوروبا بينما قدمت بيجو نموذجها الجديدة من سيارة 508، والاختيار سيظل للزبائن.



الديزل يستمر بالمقاومة

“اعتمادا على استخدامك والقانون في بلدك أو مدينتك، ستتمكن من اختيار محركك، على سبيل المثال، تبحث عن سيارة 208 وستقول:” أريد كل شيء كهربائي “. انا تاجر، غالباً ما استخدم الطريق، لا زلت أريد وقود الديزل، أو اسكن في المدينة، لا استخدم الطريق كثيراً، أريد سيارة بالبنزين “، جون فيليب امبيراتو، مدير بيجو.



الحصول على سيارة الأحلام؟

هذا المعرض هو فرصة لاكتشاف أحدث الموديلات والتأمل بالسيارة التي نحلم بها.

لكن هل يقوم العارضون حقا بالبيع في هذا الحدث؟ طرح مراسلنا السؤال على ممثل العلامة التجارية الفرنسية – Alpine الباين- التي تم إطلاقها للتو.



“نبيع السيارات هنا. فهناك العديد من الزبائن هنا في جنيف، العديد من عملاء السيارات الرياضية“، يقول انطوني فيلان، مدير التصميم، الباين.

هنا تنتهي زيارتنا ل“معرض السيارات في جنيف”:https://www.gims.swiss/fr/ سواء كنت تحب السيارات الرياضية عالية الأداء أو التي تأخذك إلى وجهتك، لا شك انك ستجد سعادتك هنا.” يستمر المعرض لغاية 18 آذار/ مارس

