معرض جنيف للسيارات: المحركات الكهربائية تحتل الصدارة

خصائصها: سرعة قصوى تبلغ 412 كلم / ساعة و “سرعة غير معقولة: يمكنك الانتقال من 0 إلى 100 خلال ثانيتين فقط“، تقول مارتا لونغا، المسؤولة عن المبيعات في الشركة.

Apart from the show stealer, Rimac is displaying the beautifully designed C_Two's powertrain: bespoke dual permanent magnet, liquid-cooled 4 electric motors, one per each wheel and a liquid-cooled 120kWh battery pack producing astonishing 1.4MW of power #Rimac #GIMSSwiss2018 pic.twitter.com/ynGu0b1cHU