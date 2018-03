معرض جنيف للسيارات: المحركات الكهربائية تحتل الصدارة

سيارة كهربائية بثلاث عجلات

التوجه للمحركات الكهربائية من قبل جميع الشركات المصنعة. مورغان، العلامة التجارية التي تعد من التراث البريطاني، قدمت سيارة كهربائية ذات ثلاث عجلات أطلق عليها اسم اي في ثلاثة

“ لا يمكن لأي شركة، خاصة في عالم السيارات، أن تتجاهل هذه الكهربة. هذا التوجه يؤثر على العالم باجمعه، أننا بحاجة إلى التفكير في تأثيرنا البيئي. يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار “، يقول جوناثان ويلس ، رئيس التصميم ، شركة مورغان.

سوق تنافسية

الشركات المصنعة الرئيسية تتحرك في نفس الاتجاه. شكل توضيحي ل“جاكوار التي ستكون أول من سيطلق سيارة دفع رباعي كهربائي”:https://www.jaguar.fr/Images/Jaguar-I-PACE-Brochure-1X5901910000BXCFR01P_tcm96-496866.pdf بالكامل: موديل I-PACE سيتنافس مع تسلا. موديل X .

وفقا لمصمميها، عدم وجود محرك تقليدي هو مرادف لتوفير مساحة للراكبين.

“البطاريات منخفضة، النموذج يحتوي على محركات كهربائية في الأمام والخلف، انه نظام نقل مركزي متحد ودفع رباعي، ولدينا عاكس وشاحن. لدينا كل خطوط العرض اللازمة للقيام بالتصميم الذي نريده “، يقول ايان كالوم، مدير التصميم، شركة جاكوار.

“ظاهرة المركبات الكهربائية تزداد هذا العام، لكن الظاهرة الأخرى التي يمكن ملاحظتها هي هذا النوع من السيارات بمفهوم الاستدامة حيث يمكننا السفر معاً وبقيادة ذاتية “، يقول مراسلنا جيريمي ويليكس.



