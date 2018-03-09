أكد بيب غوارديولا، مدرب نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي مرور فريقه بتجربة سيئة رغم تأهله إلى الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوربا والخسارة 1-2 التي مني بها أمام "بازل" في مباراة العودة لدور الـ 16 التي أقيمت فعالياته، مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد في بريطانيا. ولعب "مانشستر سيتي" المباراة بمجموعة من البدلاء والعناصر الشابة، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بسويسرا بنتيجة 4-0، ليكون مجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-2 لصالحه.
غوارديولا يدعو إلى التركيز في مباراة فريقه ضدّ "ستوك سيتي"
أبدى مدرب فريق "مانشستر سيتي" بيب غوارديولا مخاوفه من المواجهة التي تنتظر فريقه يوم الإثنين المقبل ضدّ نادي "ستوك سيتي" حيث أشار إلى أنّ الفريق الخصم سيقوم بكلّ ما في وسعه للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يشكل خطرا على "مانشستر سيتي".
غوارديولا يدعو إلى التركيز في مباراة فريقه ضدّ "ستوك سيتي"
وشدّد غوارديولا على ضرورة التركيز في مباراته المقبلة ضدّ نادي "ستوك سيتي"، الذي يناضل للبقاء في الدوري افنجليزي الممتاز حيث أوضح أنّه يتوجب على الفريق القيام بالمزيد من المجهودات لنيل أكبر عدد ممكن من النقط وضمان بقائه في مصاف الفرق الكبرى.
ولم يخفِ غوارديولا مخاوفه من نادي "ستوك سيتي" حيث توقع أن تكون مباراة الإثنين المقبل في غاية، طالما أنّ الفريق الخصم سيقوم بكلّ مجهوداته من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتخوف بيب غوارديولا من تراجع أداء أعضاء فريقه يوم الإثنين.
وعن بطولة دوري ابطال أوربا أكد غوارديولا: "لا أفكر في الدور نصف النهائي من الدوري لأننا في الدور ربع النهائي ولا نعرف أي فريق سنواجه. أعرف أن الجميع يريد توقع المباراة وماذا سيحدث في شهر واحد، الجميع يفكر فيمن سيفوز باللقب، وأفضل مثال على ذلك هو قبل يومين حيث لم يفكر أحد في أننا قد نخسر أمام بازل، لكننا خسرنا".