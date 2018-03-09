نظم حزب العمال الكوري الشمالي احتفالا رسميا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العالمي حيث احتضن قصر الثقافة في العاصمة بيونغ يانغ الفعاليات التي أشرف عليها نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في البلاد تشوي هوي.
شاهد: كوريا الشمالية تحتفل باليوم العالمي للمرأة
خلال الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة دعا تشوي هوي، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية النساء إلى تقديم مساهمة إيجابية للحزب.
شاهد: كوريا الشمالية تحتفل باليوم العالمي للمرأة
وبألوان الطيف ظهرت النساء اللاتي غصّت بهنّ القاعة، وهن يرتدين "الهانبوك"، وهو الزي التقليدي للمرأة في كوريا الشمالية. وبالمناسبة ألقى تشوي هوي، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال خطابا دعا فيه النساء إلى تقديم مساهمة إيجابية للحزب. وأضاف تشوي هوي: "لقد نشر مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ عملا تقليديا للتحدث عن مهام الأمهات في تعليم الأطفال والثورة النسائية ودور العاملات، إنه لم يتطرق فقط إلى الخطوات وكيف يجب على المرأة المضي قدمًا في الحركة النسوية ولكنه قاد أيضا الاتحاد النسائي للعب دورٍ نشط في مساعدة الحزب".
وإلى جانب الكوريات الشماليات حضرت العديد من الشخصيات الأجنبية العاملة في السفارات ومسؤولين من منظمات دولية مقرها في بيونغ يانغ.