قد يصبح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نجم برنامج حصري على نتفليكس قريبا.
قريبا.. باراك أوباما وزوجته على خدمة نتفليكس في برنامج حصري
كاريزما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هي الحكم. وسطوة الحضور قبل سطوة السلطة. الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة بصدد الاتفاق على تقديم برنامج حصري على خدمة نتفليكس.
قريبا.. باراك أوباما وزوجته على خدمة نتفليكس في برنامج حصري
ابتعد عن البيت الأبيض لكنه لم يغب عن الأضواء بل أنه نجح في أن يكون أهم شخصية مدعوة في الزفاف الملكي المرتقب في بريطانيا بين الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بينما خلفه الرئيس دونالد ترامب لم يتلق حتى الآن دعوة بهذا الشأن.
وبما أن باراك أوباما ابن عصره فإن كل الطرق تنفع للبقاء في الواجهة وحبذا لو كانت تواكب الثورة السائدة في مجال التكنولوجيا وعالم الانترنت.
فقد أفادت مصادر صحفية أن هناك مفاوضات بين أوباما ونتفليكس الشركة الرائدة في خدمات الترفيه عبر الانترنت بغرض التوصل إلى اتفاق يقدم بموجبه الرئيس الأمريكي السابق وزوجته ميشيل برامج حصرية على خدمة نتفليكس.
صحيفة نيويورك تايمز هي التي كشفت الخبر الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة لم يتم الكشف عن هويتها. ولحد الساعة، لم يعلق الطرفان المعنيان على هذا الأمر.
لكن كبير مستشاري أوباما إيريك شولتز قال في بيان ورد لوكالة الأسوشياتد برس إن أوباما وزوجته يؤمنان بقوة فنّ رواية القصص. وأضاف إنهما مستمران في استكشاف أي طرق جديدة لمساعدة الآخرين على مشاركة قصصهم.
وعن الهدف من المشروع المستقبلي، قالت النيويورك تايمز إن الرئيس الرابع والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة لا ينوي استخدام نتفليكس منصة للرد على الرئيس دونالد ترامب أو منتقديه من التيار المحافظ في أمريكا. فهل يقدر على ذلك وإلى متى؟