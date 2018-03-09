بدأت السلطات الروسية تحقيقا حول مصنع للبوظة (الآيس كريم)، لاستخدامه صورا وعبارات مثيرة للجدل.
مصنع "سلافيستا"، الذي يقع في نابرجناي شلني (600 ميلا شرق موسكو)، يغلّف منتجاته بأوراق طُبع عليها علم إسرائيل، مكتوب عليها "يهودي فقير".
أبدى يهود منطقة تتارستان الروسية اعتراضهم على آيس كريم جديد يسمى "يهودي فقير".
"اليهودي الفقير" و"أوباما الصغير".. أسماء منتجات آيس كريم تثير الجدل في روسيا
مصنع "سلافيستا"، الذي يقع في نابرجناي شلني (600 ميلا شرق موسكو)، يغلّف منتجاته بأوراق طُبع عليها علم إسرائيل، مكتوب عليها "يهودي فقير".
ليونيد شتاينبرغ، زعيم اليهود في نابرجناي شلني، اتهم المصنع بالعنصرية، وطالب بوقف إنتاجه ومبيعاته، فيما قال مكتب المدعي العام في المدينة أنه سيحقق في الشكوى.
وترافق إطلاقه آواخر شباط/فبراير الماضي، مع نص دعائي يقول: "قرن مليء بالآيس كريم، بنكهتي الشوكولاتة والفستق. جرب مذاقه، لتعرف أنه ليس فقيرا".
ولطالما أثار المصنع انتقادات وجدلا من قبل، بسبب تسميته لأحد منتجاته "باراك الصغير"، فيما احتوى الغلاف صورة صبي أفريقي. كما تضمنن غلاف منتج آخر إهانة عرقية بحق الأوكرانيين.