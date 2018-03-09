حذر مقدِّم النشرة الإخبارية على القناة الرسمية في روسيا من المصير المحتوم الذي سيلقاه أي عميل مزدوج، وذلك أثناء قراءته خبر حادثة تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
شاهد: كيف حذر مذيع روسي "العملاء" من مصير سيء بعد حادثة الجاسوس الروسي ببريطانيا
مقدِّم النشرة الإخبارية على القناة الرسمية في روسيا يجذر الجواسيس من مصير سيء لامفر منه وذلك بعد حادثة تسمم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
شاهد: كيف حذر مذيع روسي "العملاء" من مصير سيء بعد حادثة الجاسوس الروسي ببريطانيا
ووجّه مقدم البرامج كيريل كليمينوف، مدير البرامج الإعلامية في القناة الروسية الأولى إلى من يريديون ممارسة مهنة العميل المزدوج : "لا أتمنى الموت لأي شخص. ولكن لأغراض إرشادية بحتة، لدي تحذير لأي شخص يحلم بمثل هذه المهنة. إن مهنة الخائن هي واحدة من أكثر المهن خطورة في العالم. وفقا للإحصاءات، إنها أكثر خطورة من تجارة المخدرات. ومن النادر يعيش هؤلاء بسلام حتى الشيخوخة. ولا مفر لهم من الكحول وإدمان المخدرات والإجهاد والاكتئاب إنها الأمراض التي تسببها مهنة الخيانة، وتؤدي إلى في النهاية إلى نوبات قلبية وحتى الانتحار".
الإعلام الغربي اعتبر أن موقف المذيع الروسي يفتقر إلى الموضوعية ويكرر الدعاية الروسية الرسمية التي تنفي أي تورط لموسكو في قضايا تصفية العملاء المزدوجين "الخونة" أو تهديدهم بمصير مظلم.
وقد تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا قديما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعود إلى العام 2010، يؤكد فيه بأن "الخونة سيلقون الموت".
وكان قد عثر مساء الأحد على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) غائبين عن الوعي على أريكة خارج مركز تجاري في مدينة سالزبري في جنوب انجلترا. وقالت السلطات البريطانية إنهما تعرضا للتسمم بعامل أعصاب.
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ولا يزال الاثنان يرقدان بأحد المستشفيات وحالتهما حرجة. وجرى أيضا نقل رجل شرطة كان موجودا في موقع الحادث إلى أحد المستشفيات دون أن تكشف السلطات البريطانية عن اسمه.