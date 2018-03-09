يطلق الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم في قضية "اغتصاب" في باريس الجمعة حملة الترويج لألبومه الجديد في المغرب حيث سمحت له العدالة الفرنسية بالسفر.
سعد لمجرد يكشف عن موعد فيديو كليب أغنيته الجديدة
وقال سعد لمجرد في تغريدة على تويتر "سنشاهد مساء يوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب فيديو كليب الأغنية الجديدة"
سعد لمجرد يكشف عن موعد فيديو كليب أغنيته الجديدة
"وقال سعد لمجرد في تغريدة على تويتر "سنشاهد مساء يوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب فيديو كليب الأغنية الجديدة"
تغريدة لمجرد أثارت ردود أفعال مختلفة على الشبكة وانقسمت ما بين تعليقات حب من معجبيه وأخرى معاتبة له.
والأغنية الجديدة التي أصدرها سعد لمجرد في المغرب بعنوان "غزالي" تتطرق لجمال المرأة وأداها باللهجة المغربية.
وصرح لمجرد لدى وصوله المغرب الأربعاء بصفة مؤقتة انه عمل على الأغنية الجديدة "غزالي" من كل قلبه من اجل إعطاء الابتسامة لمحبيه.
وقال في رسالته الصوتية دون تحديد مدة إقامته "لقد جئت لزيارة مؤقتة للمغرب وسأعود إلى فرنسا".
واشتهر سعد لمجرد بأغنية "انتِ" التي سجلت 91 مليون مشاهدة على موقع يوتوب.
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وقالت محامي لورا بريول، الشابة الفرنسية التي تقدمت بشكوى بتهمة الاغتصاب ضد سعد لمجرد، لوكالة فرانس برس أن المغني "استدعي لإجراء فحص طبي طارئ في 9 أبريل/نسيان"
وأشار المحامي جان مارك ديسكوب " لورا بريول مهددة بفقدان كليتها بسبب الاعتداء"، ويهدف فحص الخبرة إلى إثبات ما إذا كانت هناك صلة بين الحالة الصحية للضحية ووقائع القضية المتهم بها الفنان المغربي".
وتدعي الشابة أنها تعرضت "لاعتداء جسدي وتعرضت للضرب والاغتصاب" من طرف سعد لمجرد الذي كان تحت تأثير الكحول والمخدرات.
واعتقل سعد لمجرد في فرنسا بتهمة "الاغتصاب المتفاقم" و"العنف المتعمد المتفاقم" في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وتم إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، ووضع في البداية تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني ومنع من مغادرة البلاد.
وتحمل ملك المغرب محمد السادس أتعاب محامي لمجرد.
وسبق للفنان المغربي وأن اتهم بالاغتصاب في الولايات المتحدة في العام 2010، وتم إسقاط الدعوى القضائية.