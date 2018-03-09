"الحرية لفلسطين" تثير غضب القسم الاسرائيلي في معرض السياحة بألمانيا

قام ثلاثة أشخاص، الخميس، بمضايقة القسم الإسرائيلي في المعرض الدولي للسياحة" آي تي بي"، المقام في العاصمة برلين، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.
الرجال الذين وصفتهم الشرطة الألمانية بـ"المضطربين سياسيا"، توجهوا إلى القسم الإسرائيلي في المعرض، وهتفوا بصوت عالٍ "فلسطين حرة"، بحسب صحيفة "تاجيشبيجلز".
على الفور، تدخلت الشرطة، وقاموا بإخراج الشبان الثلاثة، الذين تبين أنهم يعملون في قسم الأمن داخل المعرض.
وأفاد شهود عيان للصحيفة الألمانية بأن الشبان من أصول عربية، إلا أن الشرطة لم تؤكد الأمر.
وعبر حسابها الخاص على تويتر، نشرت شرطة برلين الاتحادية تغريدة قالت فيها: "أمر حزين، لكنه صحيح، إذ كان على زملائنا أن يتوجهوا إلى القسم الإسرائيلي (في المعرض)، حيث كان يتعرض لمضايقات من رجال مضطربين سياسيا على ما يبدو، ويعملون في شركة ITB الأمنية".
ولم يتضح إذا ما كانت الشرطة قد أوقفت الشبان، إذ عادة ما تتم توجيه تهمة التعدي على ممتلكات الآخرين في مواقف كهذه.
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