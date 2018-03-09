مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما يوم الخميس في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألمنيوم لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.
ترامب يوقع قرار "رسوم الصلب" وأوروبا "تجهز الرد"
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم ويستثني كندا والمكسيك
ترامب يوقع قرار "رسوم الصلب" وأوروبا "تجهز الرد"
وواصفا إغراقا للصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة بأنه "اعتداء على بلدنا"، أبلغ ترامب مؤتمرا صحفيا أن النتيجة الأفضل هي أن تنتقل الشركات إلى أمريكا، وأصر على أن الانتاج المحلي ضروري لاعتبارات الأمن القومي.
وقال "إذا كنتم لا تريدون دفع ضرائب، فلتأتوا بمصانعكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
أوروبا غاضبة
وكان يير موسكوفيتشي مفوض الشؤون المالية الأوروبي قال إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن رسوما على واردات الصلب والألومنيوم لكنها تجهز ردا وإجراءات مضادة ستكون فورية.
وأبلغ موسكوفيتشي تلفزيون بي.اف.ام اليوم الخميس "إذا قرر دونالد ترامب الإجراءات هذا المساء فلدينا ترسانة كاملة تحت تصرفنا للرد بها."
وأوضح أن الإجراءات المضادة ستشمل رسوما أوروبية على صادرات الولايات المتحدة من البرتقال والتبغ والبوربون وهي سلع قال إنها تنتج بدرجة كبيرة في الدوائر الانتخابية المؤيدة للحزب الجمهوري المنتمي ترامب إليه. وسيحق لأوروبا أيضا تقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية.
للمزيد على يورونيوز:
أوروبا تتوعد ترامب مع اشتعال حرب "الصلب"
أوروبا تفرض ضرائب على الصلب الصيني
المصدر: رويترز