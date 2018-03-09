أسفرت زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا عن التوقيع على بروتوكول اتفاق بين لندن والرياض لشراء 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون". الخبر أكدته مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز"، التي تنتمي إلى كونسورسيوم "يوروفايتر" الأوربي إلى جانب "إيرباص" والإيطالية "فينميكانيكا". المجموعة اعتبرت أنّ بروتوكول الاتفاق يشكل مرحلة إيجابية نحو إنجاز العقد مع المملكة العربية السعودية، وشددت الالتزام بدعم المملكة في تحديث القوات المسلحة السعودية وتطوير القدرات الصناعية المحورية الحيوية لتنفيذ رؤية 2030.
السعودية توقع صفقة لشراء 48 طائرة مقاتلة من "يوروفايتر تايفون"
بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، تمّ التوقيع على بروتوكول اتفاق يقضي بشراء المملكة العربية السعودية 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".
السعودية توقع صفقة لشراء 48 طائرة مقاتلة من "يوروفايتر تايفون"
ويأتي بروتوكول الاتفاق هذا عقب المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تركزت على الدفاع والأمن حيث التقى مع وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون وتطرقا إلى مبيعات الأسلحة.
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الانتقادات حول تزويد بريطانيا للسعودية بالسلاح حيث نظم المئات احتجاجا الأربعاء الماضي، تنديدا بصفقات الأسلحة ودور السعودية في حرب اليمن. ولكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دافعت وبشدة عن العلاقات الدفاعية بين البلدين وقالت إن جميع مبيعات الأسلحة خاضعة لقواعد دقيقة، رغم تناولها الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل مباشر مع ولي العهد السعودي.
ويبقى الأمن الدفاع من المسائل الهامة بين البلدين حيث أشادت بريطانيا بالدور الذي لعبه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة العربية السعودية في إنقاذ أراوح بريطانيين.