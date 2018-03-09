قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن تصرفات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مع نشطاء في حقوق الإنسان تابعين للمنظمة الدولية تشير إلى حاجته لطبيب نفسي.
الأمم المتحدة: رئيس الفلبين بحاجة إلى طبيب نفسي
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقول إن: رئيس الفلبين بحاجة لفحص نفسي
الأمم المتحدة: رئيس الفلبين بحاجة إلى طبيب نفسي
وأضاف الأمير زيد في مؤتمر صحفي "لا يمكن التغاضي عن هذه الهجمات. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا بد أن يتخذ موقفا".
جاء ذلك بعد أن سعت حكومة دوتيرتي لإعلان أن محققا من الأمم المتحدة ومحاميا فلبينيا سابقا وأربعة قساوسة كاثوليك سابقين "إرهابيون".
وقال الأمير زيد "يحتاج للخضوع لنوع من الفحص النفسي. هذا النوع من التعليقات غير مقبول.. غير مقبول".
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