شاهد: في روسيا وإسبانيا...عيد المرأة العالمي مختلف جدا
منذ أكثر من قرن من الزمان تحتفل روسيا باليوم العالمي للمرأة ومع مرور السنين تحول هذا العيد إلى عيد للاحتفال بالأم والحب.
يظهر الرجال الروس تقديرهم للمرأة في حياتهم، في العمل وبين الأصدقاء والعائلة عن طريق إهداء الزهور. فالعاصمة موسكو جلبت 50 مليون زهرة لهذا اليوم.
زهور التوليب استوردت من هولندا والورود القرمزية من الإكوادور، الأوركيد من تايلاند. ويواصل الرجال في العديد من المدن الروسية تقليد إهداء الزهور للنساء في الشوارع.
أما في إسبانيا فقد بدأت المئات من النساء الاحتفال بعيدهن العالمي عن طريق الرقص، فيما قمن أخريات بالخروج إلى شوارع مدريد في مظاهرة للدراجات في إطار التظاهرات المبرمجة لأول إضراب وطني في يوم المرأة العالمي.
ويهدف الإضراب إلى تسليط الضوء على التمييز والمضايقة والعنف ضد المرأة في إسبانيا، وهو ما يعتبره المنظمون نتاجًا لتصرفات رجالية شائعة.