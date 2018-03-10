مسيرة مناهضة للإجهاض القسري في دبلن

شارك عشرات الآلاف في مسيرة مناهضة للإجهاض القسري في مركز مدينة دبلن السبت. المتظاهرون طالبوا بالإبقاء على التعديل الثامن للدستور الأيرلندي الذي يحتفظ بحق المولود في الحياة. ومن المقرر إجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا العام لمطالبة الناخبين بإمكانية استبعاد التعديل من الدستور. وانطلقت المسيرة تحت شعار "انقاذ التعديل الثامن". ويركز المشاركون في الحملة على حقوق الأشخاص من ذوي الإحتاجات الخاصة الذين يدعون أن 90٪ من حالات الحمل التي تم تشخيصها بمتلازمة داون في بريطانيا تنتهي بالإجهاض. وقالت المتحدثة نياما ني بريهين إن القانون الذي اقترحته الحكومة سيكون أكثر ليبرالية من ذلك الذي فرضته بريطانيا.