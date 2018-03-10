اليوم الثاني لجائزة أكادير الكبرى للجودو: المغربية نيانغ تتوج بالذهبية

السبت هو اليوم الثاني من جائزة أكادير الكبرى في المغرب. وقد جاءت نتائج مبارياته النهائية كما يلي:
فئة النساء وزن أقل من 70 كلغ
عن فئة النساء وزن أقل من سبعين كيلوغراماً، بطلة أفريقيا المغربية اسماء نيانغ أهدت بلادها الميدالية الذهبية بعد أن تغلبت على ماريا بيريز من بورتو ريكو والمتوجة بالميدالية الفضية العالمية.
وجاءت الميداليتان البرونزيتان من نصيب كل من:
- الالمانية ساندار ديديريتش التي تغلبت على البلجيكية روكسان تايمان،
- السلوفانية آنكا بوغاكنيتش التي تغلبت على السويسرية ألينا لينغويلير.
البطلة المغربية نيانغ تسلمت ميداليتها الذهبية من رئيس الجامعة الملكية المغربية للجودو شفيق الكتاني.
فئة الرجال وزن أقل من 81 كلغ
وعن فئة الرجال وزن أقل من واحد وثمانين كيلوغراماً،
تفوق التركي فيدات البيرق على البلجيكي ماتياس كاس في المباراة النهائية وقد استحق الميدالية الذهبية.
أما البرونزيتان فكانتا لكل من:
- البرتغالي آنري إيغوتيدز الذي تغلب على الكرواتي دومينيك دروزيتا،
- الروسي خازان خالمورزاييف بعد أن هزم الالماني دومينيك ريسيل.
فئة النساء وزن أقل من 63 كلغ
السلوفانية اندريا ليسكي حصدت ميداليتها الذهبية الثانية في ثاني مباراة دولية لها خلال أسبوعين. في أكادير، هذه المرة، وعن وزن أقل من ثلاثة وستين كيلوغراماً تمكنت من تسجيل نقطتي وازا آري في مواجهتها أمام الاسترالية كاتارينا هيكر.
وبالنسبة للميداليتين البرونزيتين فقد حازت عليهما كل من:
- الفرنسية ياسمين هورلافيل بعد مواجهتها الالمانية فيفيان هيرمان
- الاسرائيلية اينبال شيميش التي تغلبت على المغربية صوفيا بلعطار.
نائب رئيس اللجنة الأولمبية المغربية كمال لحلو كان هناك ليسلم ليسكي ذهبيتها.
فئة الرجال وزن أقل من 73 كلغ
وفي الثانية الأخيرة من المواجهة النهائية عن فئة الرجال وزن أقل من ثلاثة وسبعين كيلوغراماً، تمكن التركي بلال تشيلوغلو من التغلب على غريمه الروسي موسى موغوشكوف الذي يكبره بأحد عشر عاماً. مع تحقيق وازا آري حجز مكانه على المنصة وفي المرتبة الأولى. وقد سلمه الميدالية أحمد الحجي حاكم ولاية سوس ماسة.
وعن هذه الفئة فاز بالبرونزية كل من:
- المغربي أحمد المزياتي بعد مواجهته الكازاخستاني بكاديل شايميردينو،
- الالماني أنطوني زينغ الذي تفوق على الاوكراني ديمترو كانيفيتس.