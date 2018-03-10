أعلنت السلطات المحلية شمال مقاطعة كوينزلاند الأسترالية حالة الطوارئ إثر فيضانات وإعاصير اجتاحت البلاد الجمعة وأدت إلى إغراق العديد من المناطق وإجلاء أكثر من 200 منزل.
شاهد: فيضانات جارفة تجتاح أستراليا
إعلان حالة الطوارئ شمال أستراليا جراء الفيضانات
شاهد: فيضانات جارفة تجتاح أستراليا
كما أدت الفيضانات والأعاصير إلى قطع معظم الطرق الرئيسية وإغلاق المدارس في مدن إنغام وإنيسفيل شمال مقاطعة كوينز لاند، فيما تلقت السلطات أكثر من 100 نداء استغاثة صباح السبت، وفقا لمصادر صحافية محلية، بينما ساهمت القوات المسلحة في إنزال بعض المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المنكوبة.
وتعرض المقاطعة إلى أمطار غزيرة طيلة الأيام الأربعة الماضية، وهطلت الأمطار لأكثر من 600 ملم، وهو ما أدى إلى فيضان نهر هربرت وإجلاء سكان عدة مناطق سكنية.
وبالنسبة للخسائر المادية، تتوقع السلطات المحلية عدم إحصائها بالكامل قبل عدة أسابيع، لكنها بالتأكيد ستشمل محاصيب الموز والسكر والعديد من الصناعات الأخرى.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مزيد من العواصف التي قد تجتاح البلاد خلال الأسبوع القادم.