هروب شابة من الإمارات تزعم أنها ابنة حاكم دبي

""من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. ""

سيفيرين بيكارد المستشارة القانونية