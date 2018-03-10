جنايات الجيزة تقضي بإعدام عشرة أشخاص بتهمة تشكيل جماعة مسلحة في قضية "خلية إمبابة"

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت يوم السبت عشرة رجال بالإعدام شنقا لإدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة والتخطيط لشن هجمات على مؤسسات الدولة.

وأضافت المصادر أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة عاقبت أيضا خمسة متهمين بالسجن المؤبد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وتولوا حماية مظاهرات نظمتها الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013.

وتنفي جماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي أي صلة لها بجماعات مسلحة أعلنت مسؤوليتها عن هجمات خلال السنوات الماضية. لكن العنف شاب كثيرا من الاحتجاجات التي نظمتها بعد عزله.

وقال مصدر إن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام حوكما غيابيا بينما حوكم غيابيا واحد فقط من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وكان 16 متهما قد أحيلوا للمحاكمة وتوفي أحدهم خلالها.

وعرفت القضية إعلاميا بخلية امبابة في إشارة إلى حي امبابة بالجيزة الذي تقول السلطات إن المتهمين نشطوا فيه بين عامي 2013 و2015. وكانت السلطات قد نسبت لهم أيضا التخطيط لشن هجمات على ضباط جيش وشرطة ومسيحيين.

وعقدت المحاكمة قي أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة لأسباب أمنية.

كانت المحكمة قد أحالت يوم 31 يناير كانون الثاني أوراق المتهمين العشرة إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وأجلت النطق بالحكم إلى يوم الجمعة.

ولا بد من طلب الرأي الشرعي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات، لكن رأي المفتي غير ملزم.

ويحق لمن حوكموا حضوريا الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيده أو تعدله فيصبح نهائيا وباتا، فإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

أما من صدر الحكم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا أمام محكمة الجنايات نفسها إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم.

يورونيوز/ رويترز