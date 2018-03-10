"الدفاع المقدس".. لعبة ثلاثية الأبعاد يطلقها حزب الله اللبناني للترويج "لتضحياته" في سوريا

في إطار حملته الدعائية لتحفيز مؤيديه ومقاتليه، أطلق حزب الله اللبناني لعبة جديدة تعتمد على خاصية 3D ثلاثية الأبعاد، تحت اسم "الدفاع المقدس".

ويروج الحزب من خلال تلك اللعبة، لروايته الخاصة بالأحداث في سوريا، حيث يتخذ من الرئيس السوري بشار الأسد حليفا له.

ويقول حسن علام، أحد مبرمجي اللعبة الجديدة إنها بمثابة كتاب تاريخ، مضيفا : "إننا لسنا في عالم خيالي، بل إن الأحداث والأماكن التي تقدمها اللعبة حقيقية".

ويضيف علام أن اللعبة تهدف أيضا إلى توضيح مدى "تضحيات" مقاتلي حزب الله على الجبهة السورية

غير أن منتقدو تلك اللعبة الجديدة يرون أنها موجهة إلى حد بعيد، كما أنها لا تشير إطلاقا إلى بداية الأحداث في سوريا العام 2011 وخروج مظاهرات مناهضة لنظام بشار الأسد وقمعها من قبل الجيش السوري.

وتبدأ اللعبة من حي السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، حين يقرر "أحمد" الشخص المتدين البعيد عن النزاع العسكري حمل السلاح بعد أن هاجم "التكفيريون" ضريح السيدة زينب، المقدس لدى الشيعة.

ويمتد القتال في اللعبة بعد ذلك ليشمل العديد من المدن والقرى السورية والحدود اللبنانية.

ودعى حزب الله وسائل الإعلام العالمية لحضور حفل "تدشين" اللعبة الجديدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أواخر فبراير/شباط الماضي.

مواجهة ثقافية

وحول هذا الحفل قال حسن رحال مسؤول الاتصال الرقمي بالحزب، إن المواجهة ثقافية أيضا. وبما أن الولايات المتحدة تطلق ألعاب تروج "لبطولاتها" العسكرية، كان علينا أن نجابه ذلك بنفس السلاح من خلال إطلاق ألعاب" تدافع عن ثقافتنا وهويتنا وديننا وقيمنا.

يذكر أن حزب الله اللبناني أعلن انخراطه رسميا في القتال في سوريا إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في العام 2013، تحت ذريعة حماية لبنان من امتداد النزاع إلى داخله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها حزب الله إلى الدعاية مستخدما ألعاب فيديو، حيث أطلق في السابق لعبة تتضمن صراعه مع الدولة العبرية في الفترة بين عامي 1978 و2000. كما أنتج الحزب مسلسل تلفزيوني يسرد أحداث النزاع مع عدوه اللدود إسرائيل حمل اسم "الغالبون".