أثار شريط دعائي خلال الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية ويسكنسون كيدا هيلين رويز جدلا واسعا في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث ظهرت المرشحة وهي ترضع طلفتها البالغة من العمر 4 أشهر.
مرشحة جمهورية ترضع طفلتها خلال تصوير حملتها الدعائية
مرشحة جمهورية ترضع طفلتها خلال تصوير حملتها الدعائية
مرشحة جمهورية ترضع طفلتها خلال تصوير حملتها الدعائية
وبالرغم من أن استطلاعات الرأي التي أجريت في اليوم السابق لبث الشريط الدعائي، أظهرت أن فرص رويز ضئيلة للغاية في الفوز بالمنصب، حيث حصلت على 0.3 % فقط مقابل خصمها الديمقراطي، إلا أن الشريط الدعائي لفت انتباه المواطنين الأمريكيين إلي المرشحة البالغة من العمر 38 عاما.
وتعليقا على الفيديو، يرى البروفوسير نيلسون ريدوت أستاذ العلوم السياسية بجامعة واشنطن أنه يعد سابقة الأولى من نوعها في عالم السياسة. وإنه قد يحقق مكاسب سياسية من خلال "الخروج عن المألوف" وهو ما سيمكنه من الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي وجذب وسائل الإعلام.
من جانبها، اعتبرت رويز ما قامت به أمرا طبيعيا ويظهر أنها تترشح للمنصب السياسي "كما هي". وأضافت رويز : " إن الناس مشتاقون للحقيقة والتعبير عما بداخلهم بتلقائية وهذا هو ما ينقصنا ونحتاج إليه خلال العام 2018. ظهور أطفالي في الفيديو يظهر قربي من الناخبين وأنني مثلهم وبالتالي قادرة على تمثيلهم بصورة أكبر"
وظهر في شريط الفيديو الذي امتد لدقيقتين و15 ثانية، عائلة رويز المكونة من زوجها وابنتها الكبرى البالغة من العمر 4 سنوات، إلى جانب طفلتها الرضيعة ذات الأربعة أشهر.
وكانت رويز تتحدث خلال الشريط الدعائي عن مخاطر مادة "BPA" الممستخدمة في بعض رضاعات الأطفال وضرورة تبني تشريع لحظر تلك المادة.
وخلال حديثها، بدأت طفلتها خلف الكاميرا في البكاء، قبل أن يحملها أبيها لأمها لتبدأ في إرضاعها وهي تستكمل التصوير.