احتشد أنصار الحزب الشيوعي الروسي في العاصمة الروسية يوم السبت للمطالبة بنزاهة انتخابات الرئاسة التي من المقرر إجراؤها هذا الشهر.
أنصار الحزب الشيوعي يحتشدون في موسكو للمطالبة بانتخابات نزيهة
احتشد أنصار الحزب الشيوعي الروسي في العاصمة الروسية يوم السبت للمطالبة بنزاهة انتخابات الرئاسة التي من المقرر إجراؤها هذا الشهر.
أنصار الحزب الشيوعي يحتشدون في موسكو للمطالبة بانتخابات نزيهة
تجمع المئات من أنصار الشيوعية والنشطاء اليساريين في وسط العاصمة الروسية موسكو يوم السبت للمطالبة بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة في استجابة لدعوة للاحتشاد أطلقها المرشح الرئاسي الجديد للحزب الشيوعي الروسي.
واختيار الحزب الشيوعي لبافيل جرودينين، المهندس الميكانيكي الذي يدير مزرعة في ضواحي موسكو منذ منتصف التسعينات، كمرشح لمنافسة الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات التي تجرى في 18 من هذا الشهر، كان قرارا مفاجئا أسقط زعيمهم المخضرم جينادي زيوجانوف من المشهد.
وبالتخلي عن أحد الرموز المتقدمة في السن للحزب واختيار مرشح من جيل جديد يحاول الشيوعيون توسيع قاعدة الجذب السياسي لهم بعد أن أصبح التأييد الأساسي لهم يقع في فئة عمرية تختفي سريعا.
وحل الحزب الشيوعي ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2016 بعد حزب روسيا المتحدة الحاكم لكنه لم يحصل إلا على 19.2 بالمئة من الأصوات.