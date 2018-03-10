مقتل فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
قالت وزارة الصحة ومسؤول فلسطيني يوم السبت إن فلسطينيا قتل بالرصاص خلال مواجهات بين سكان قرية عوريف جنوب نابلس من جهة والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة أخرى.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس لرويترز "هاجم حوالي ثلاثين مستوطنا من مستوطنة يتسهار قرية عوريف وتصدى لهم المواطنون".
وأضاف "خلال المواجهات وصلت قوات الاحتلال وتم إطلاق النار ولا نعرف هل هو من قبل الجيش أم المستوطنين مما أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخر".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له إن اثنين نقلا إلى مستشفى في نابلس مصابين "بالرصاص الحي في قرية عوريف قرب نابلس وإن إحدى الإصابات بالصدر وهي خطيرة جدا (توفي لاحقا) والإصابة الثانية بالفخذ وهي خطيرة أيضا".
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الأحداث التي شهدتها قرية عوريف.
كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل.
وأضافت الوزارة في بيان لها "استشهد الشاب محمد الجعبري (24 عاما) برصاص الاحتلال في الخليل".
ولم يصدر حتى الآن تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الحادث.
وقالت وزارة الصحة إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في نابلس وسلفيت.
وأضافت الوزارة أن عددا من الأشخاص أصيبوا في قطاع غزة بسبب المواجهات الأسبوعية التي تشهدها المناطق الحدودية في القطاع بين الشبان والقوات الإسرائيلية.
وشهدت مدينة الخليل وعدد من المناطق في الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
يورونيوز/ رويترز