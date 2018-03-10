قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مقابلة مع شبكة "ان بي سي" التلفزيونية تم بثها الجمعة إنه "لا يكترث إطلاقا"إاذا كان رعايا روس قاموا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، مشددا على أن الكرملين لم تكن له أي علاقة بالموضوع.
بوتين: لدينا 164 مليون مواطن روسي ولا أكترث إذا تدخل بعضهم في الانتخابات الأمريكية
بوتين يسخر مجددا من مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
بوتين: لدينا 164 مليون مواطن روسي ولا أكترث إذا تدخل بعضهم في الانتخابات الأمريكية
وتساءل بوتين "لماذا تزعمون أن السلطات الروسية بما فيها أانا اعطينا الإذن بالقيام بذلك؟".
وتابع الرئيس الروسي "ماذا يعني اذا كانوا رعايا روس؟ هناك 146 مليون روسي، ولا اكترث للأمر إطلاقا فهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية".
وسخر بوتين من مزاعم التدخل قائلا: "هل يمكن أن يصدق أحد أن روسيا البعيدة آلاف الكيلومترات... اثرت على نتائج الانتخابات؟ ألا يبدو الأمر لك سخيفا؟". وأكد أنه التدخل في الانتخابات الأمريكية ليس هدفا لروسيا وأنه لا يري أي غاية يمكن تحقيقها من وراء مثل هذا التدخل
وقال بوتين وفقا لترجمة باللغة الإنجليزية صاحبت مقابلة مع تلفزيون (إن.بي.سي) أذيعت مساء يوم الجمعة "يجب أن أرى أولا ما فعلوه. أعطونا مواد... أعطونا معلومات".
بوتين: على السلطات الأمريكية إرسال طلب رسمي إلى المدعي العام الروسي بدلا من "الصياح" داخل الكونجرس
وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتخذ إجراءات بحق هؤلاء الأفراد قال بوتين "لا يمكننا التحرك بناء على ذلك إذا لم ينتهكوا القوانين الروسية".
وتابع بوتين "مع احترامي الكامل لشخصكم ومع احترامي الكامل للكونجرس لديكم بالتأكيد أشخاص حاصلون على مؤهلات في القانون. مئة في المئة لديكم".
وأضاف أن على السلطات الأمريكية إرسال طلب رسمي إلى المدعي العام الروسي.
وقال "هذا يجب أن يمر عبر قنوات رسمية وليس من خلال الصحافة أو الصراخ والصياح داخل الكونجرس الأمريكي".