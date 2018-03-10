بوتين: لدينا 164 مليون مواطن روسي ولا أكترث إذا تدخل بعضهم في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في في مقابلة مع شبكة "ان بي سي" التلفزيونية تم بثها الجمعة إنه "لا يكترث إطلاقا"إاذا كان رعايا روس قاموا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، مشددا على أن الكرملين لم تكن له أي علاقة بالموضوع.