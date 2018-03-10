ألقت قوات الأمن السعودية السبت بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة القبض على الرجل الذي أجبر طفلًا على التدخين بغرض إضحاك أصدقائه الذين التقطوا مقطع فيديو للواقعة وتداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي.
القبض على شاب سعودي أجبر طفلا على التدخين
بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا سعوديا وهو يجبر طفلا صغيرا على التدخين، أعلنت قوات شرطة محافظة النعيرية القبض على الشاب العشريني.
القبض على شاب سعودي أجبر طفلا على التدخين
من جهته، فقد أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه تم التعرف على الشخص وجرى استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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وغرد خالد أبا خليل قائلا: "تم التعرف على الشخص، وسيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، حيث كفل نظام حماية الطفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال."
شرطة محافظة النعيرية كشفت عن هوية المتهم والطفل وألقت القبض على بطل الفيديو
وأعلنت شرطة محافظة النعيرية أنها كشفت عن هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يجبر طفلاً على التدخين. وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي في تصريح صحفي، أن الشخص الذي ظهر بالفيديو مواطن عشريني، وأن الطفل ابنٌ لأحد أقاربه. وأشار الرقيطي إلى أن الشرطة ألقت القبض على المواطن العشريني.
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