ألغى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون جدول أعماله السبت وهو ثاني يوم من زيارته لكينيا لأنه "يشعر بأنه ليس على ما يرام"، وفقا ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
تيلرسون يلغي جدول أعماله في كينيا بسبب وعكة صحية
المتحدث ستيف جولدستاين صرح أن تيلرسون يشعر بوعكة صحية بعد يومي عمل طويلين في كينيا ناقش فيهما قضايا كبرى مثل كوريا الشمالية، ولذلك اضطر إلى إلغاء أنشطة.
تيلرسون يلغي جدول أعماله في كينيا بسبب وعكة صحية
المتحدث ستيف جولدستاين صرح أن تلرسون يشعر بوعكة صحية بعد يومي عمل طويلين ناقش فيهما قضايا كبرى مثل كوريا الشمالية، ولذلك اضطر إلى إلغاء أنشطة.
وقال جولدستاين وهو وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة بوزارة الخارجية "بعض الأنشطة ستنعقد دون حضوره، ويجري بحث إمكانية تحديد مواعيد جديدة لأحداث أخرى".
للمزيد على يورونيوز عربي:
رسائل إلكترونية مسربة توضح تدخل الإمارات في السياسة الأمريكية ضد قطر
وبدأ تيلرسون (65 عاما) أولى جولاته الدبلوماسية إلى أفريقيا منذ أربعة أيام وزار إثيوبيا وجيبوتي وكينيا ومن المقرر أن يزور نيجيريا وتشاد.
وخلال جولته، شارك أيضا من وراء الكواليس في محادثات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي إن السفير بوب جوديك ووزيرة الصحة الكينية سيسيلي كاريوكي سيحضران أحداثا كان من المقرر أن يحضرها تيلرسون صباح يوم السبت.
وكان من المنتظر أن يضع تيلرسون إكليل زهور عند موقع السفارة الأمريكية في نيروبي حيث وقع تفجير عام 1998 سقط فيه أكثر من 200 قتيل وأن يشارك في لقاء يسلط الضوء على المساعدات الأمريكية لأفريقيا في قطاع الصحة.