أرسل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في العام 2013 دعوة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور مسابقة "ملكة جمال الكون" التي استضافتها موسكو وكان ترامب أحد الراعين الرسميين لها، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست في مقال يوم الجمعة.
ترامب أرسل عام 2013 دعوة رسمية لبوتين لحضور مسابقة "ملكة جمال الكون"
ترامب أرسل عام 2013 دعوة رسمية لبوتين لحضور مسابقة "ملكة جمال الكون"
ترامب أرسل عام 2013 دعوة رسمية لبوتين لحضور مسابقة "ملكة جمال الكون"
ووفقا لنص الخطاب التي حصلت عليه الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب، الذي كان بعيدا عن عالم السياسة حينها، كان مهتما للغاية بحضور الرئيس الروسي للحفل.
وتقول الصحيفة إن ترامب، الذي كان يحلم بفتح فروع لشركاته في روسيا، رأى في تنظيم الحدث الثقافي فرصة لإقامة علاقات تمكنه من تحقيق هذا الهدف.
وتضمن نص الخطاب حديث ترامب عن جمال المرأة الروسية و"تلهفه" لمشاهدة ذلك خلال تواجده في موسكو.
وبالرغم من خطاب ترامب، ألغى الرئيس الروسي حضور الحفل في اللحظة الأخيرة مكتفيا بإرسال "خطاب ودي".
جون دوود ، أحد محامين الرئيس الأمريكي علق على هذا الخطاب قائلا إنه "لا معنى له"، مؤكدا عدم معرفته بتفاصيله
خطاب ترامب في العام 2013، والذي كان يكتفي بدوره كرجل أعمال في ذلك الوقت، جذب انتباه المحقق الخاص المكلف بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2016 روبرت مولر والذي طالب بتوضيحات حول هذا الخطاب ولماذا كان يحرص ترامب حينها على حضور بوتين للحفل.