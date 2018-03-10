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المملكة المتحدة

الشرطة البريطانية تفحص 240 دليلا في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق

الشرطة البريطانية تفحص 240 دليلا في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق وابنته.

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الشرطة البريطانية تفحص 240 دليلا في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق

الشرطة البريطانية تفحص 240 دليلا في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق
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قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد يوم السبت إن الشرطة البريطانية حددت أكثر من 200 شاهد وتفحص أكثر من 240 عنصرا من الأدلة في تحقيقاتها الجارية في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته.

وقالت راد للصحفيين بعد أن ترأست اجتماعا للجنة كوبرا الأمنية التابعة للحكومة إن أكثر من 250 من أفراد شرطة مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق الذي يتم "بسرعة وباحتراف".

ويرقد العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ يوم الأحد عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في مدينة سالزبري في جنوب انجلترا.

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