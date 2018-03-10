حبس ساعي بريد استغل وظيفته لتهريب الحشيش داخل طرود وهمية

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات البريطانية ساعي بريد يقوم بتهريب مخدر الحشيش المحظور داخل المملكة المتحدة، عن طريق وضعه في طرود وهمية.

واشتبهت الشرطة في ساعي البريد آديوال أديرونمو، بعد أن لاحظت أن عددا كبيرا من الحشيش التي قامت بضبطها كانت تمر عبر طريق معين وهو خط سير أديرونمو المعتاد خلال عمله.

وقضت محكمة بريطانية بالسجن سبع سنوات ونصف على المواطن البريطاني البالغ من العمر 55 عاما، بعد إقراره بتهمة التواطؤ في تهريب المخدرات.

وكان المتهم يعمل كساع للبريد في شركة "بارسل فورس وورلد وايلد" منذ أكثر من عقد من الزمن قبل أن يتم اعتقاله.

وفي إطار التحقيقات في تلك القضية، اكتشف المحققون أن كميات من الحشيش كانت تأتي إلى العاصمة البريطانية قادمة من نيجيريا وجنوب إفريقيا، في طرود موجهة إلى عناوين وهمية، حيث كان يستلمها المتهم.

الشرطة تنصب كمينا لمتابعة خط سير صفقة الحشيش

وتمكنت شرطة الحدود خلال شهر أكتوبر من العام 2016 من ضبط 6 كلغ من الحشيش متجهة إلى عنوان وهمي في منطقة عمل ساعي البريد المتهم.

ولم تقم الشرطة بمصادرة الكمية على الفور، ونصبت كمينا للمتهم لمتابعة خط سير الصفقة وضبط المتهمين أثناء عملية تسليم المخدرات.

وبمراجعة سجلات الشرطة، اكتشف المحققون أن قوات الأمن كانت قد صادرت كميات تصل إلى 100 كلغ من الحشيش بين العامين 2010 و2016، كانت جميعها متجهة إلى الصندوق البريدي ذاته الذي يعمل به المتهم، وتتجاوز قيمتها 1.2 مليون جنيه استرليني.

وبمتابعة الحساب المصرفي للمتهم، وجد المحققون أن مبالغ من المال تتراوح بين 100 و400 جنيه استرليني كان يتم إيداعها بصفة دورية إلى حسابه بين عامي 2014 و 2016، وتوقف هذا الإيداع بعد اعتقال المتهم.

وخلصت التحقيقات إلى أن المتهم الذي عمل كساع للبريد لسنوات طوال، قد استغل وظيفته للحصول على المال بصورة غير مشروعة.