أوقفت السلطات الهندية الأحد أربعة أشخاص من الطاقم الطبي في مستشفى حكومي بولاية أتار براديش بعد انتشار مقطع فيديو صادم لأحد المرضى وقد وُضعت ساقه المقطوعة تحت رأسه بسبب نقص الوسائد، بحسب مانقلت تقارير إعلامية هندية.
شاهد: أطباء يضعون ساقا مقطوعة تحت رأس مريض لنقص الوسائد بمستشفى في الهند
أثار شريط مصور التقط في مستشفى حكومي كبير بالهند موجة من الغضب بعد أن أظهر مريضا ممددا على السرير وقد وضع الأطباء ساقه المقطوعة تحت رأسه بسبب نقص الوسائد.
شاهد: أطباء يضعون ساقا مقطوعة تحت رأس مريض لنقص الوسائد بمستشفى في الهند
وقالت سلطات الولاية الهندية إنها أوقفت طبيبين عن العمل بالإضافة لممرضتين يشتبه بمسؤوليتهم عن الأمر، وفتحت تحقيقا في لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات لمعاقبة الفاعلين.
وذكر تلفزيون "إن دي تي في" الهندي أن الضحية غانشيام يبلغ من العمر 25 عاما، ونقل إلى المستشفى السبت على إثر انقلاب حافلة مدرسية كان يستقلها. وقد تم نقله إلى المستشفى الحكومي إلى جانب 25 طفلا أصيبوا بجراح.
وقال سدهنا كوشيك مدير كلية طب في بلدة جهانسي "إن الأطباء تعاملوا مع المصاب على الفور، دون معرفة من وضع الساق تحت رأسه، أو من أحضرها"، وأكد أنهم سيلجؤون إلى الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة لمعرفة الفاعل.
غير أن تلفزيون "إن دي تي في" نقل عن أحد أقارب غانشيام قوله: "عندما وصلنا إلى المستشفى، وجدنا ساقه مستخدمة كوسادة. وطلبت مرارا من الأطباء التدخل لكنهم رفضوا. وبعد ساعتين تمكنت من الحصول على وسادة له من السوق، عندها فقط تمت إزاحة الساق".
وقد أثار شريط الفيديو موجة من الغضب في الهند وتم نشره على نطاق واسع في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.