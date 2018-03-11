نشرت الشرطة الإيطالية شريطا مصورا صادما التقط بطريقة سرية يظهر تعرض سيدة مسنة طريحة الفراش إلى "معاملة سيئة" من قبل امرأتين في إيطاليا.
شاهد: سيدة عجوز تتعرض للضرب المبرح على يدّ من يرعاها في إيطاليا
أظهر شريط مصور صادم التقط بطريقة سرية تعرض سيدة مسنة طريحة الفراش إلى "معاملة سيئة"من قبل امرأتين في جزيرة صقليا بإيطاليا
شاهد: سيدة عجوز تتعرض للضرب المبرح على يدّ من يرعاها في إيطاليا
الفيديو الذي التقط لشباك الغرفة التي تسكنها السيدة العجوز (75 عاما) يظهر امرأتين توسعانها ضربا، قبل أن ترميانها في فراشها، ومن ثم تعمد إحداهما إلى البصق في طبق للطعام.
وقالت الشرطة الإيطالية إنها اقتحمت الشقة في مدينة تراباني بصقلية بعد أن تم رصد العنف الذي تعرضت له السيدة على يد المرأتين المكلفتين برعايتها.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهما في تعنيف السيدة العجوز، وقالت إن إحدهما تبلغ من العمر 36 عاما، والأخرى 53 عاما.
وقد تم نقل العجوز إلى مستشفى في تراباني لتقييم وضعها الصحي قبل أن يتم إيداعها في "مكان لإقامة المسنين".
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