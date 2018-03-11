تمكنت شركة "قطونيل" للصناعات النسيجية في مصر من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تصنيع أكبر قميص وسروال داخلي للرجال، ولقي نجاح هذه المؤسسة المملوكة لرجل أعمال سوري ردود فعل متباينة بين مرحب ومنزعج.
شركة نسيج في مصر تدخل موسوعة غينيس بصناعة أكبر لباس داخلي رجالي في العالم
شركة منسوجات في مصر لمالكها السوري باسل سماقية تدخل موسوعة غينيس لأكبر قميص وسروال قطني للرجال
شركة نسيج في مصر تدخل موسوعة غينيس بصناعة أكبر لباس داخلي رجالي في العالم
الشركة التي تملك أربعة مصانع في مصر وتعمل منذ العام 1999، أعلنت الأربعاء عبر موقعها في فيسبوك عن دخولها كتاب غينيس وأطلقت إلى جانب هذا حملة عبر تويتر تحت عنوان "القطن بيتكلم مصري".
وقد انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب وممتعض. كما تطرق البعض إلى تراجع نوعية منتجات الشركة، ما اضطرها إلى الرد على تلك التعليقات.
وأعلن المحكم الرسمي لموسوعة غينيس في مصر عن أبعاد القطعتين، حيث بلغت أبعاد القميص الداخلي 36.49 متر طولا و27.65 متر عرضا، وبوزن وصل إلى 230 كيلوغراما، فيما بلغت أبعاد الشورت الداخلي 18.09 متر طولا و25.36 متر عرضا، وبوزن 200 كيلو. وافتخرت الشركة بأن ارتفاع الرباط المطاطي الذي صنعته وصل إلى مترين، بمحيط وصل إلى 25 مترا.
أما على الجانب السوري فقد أثار تسجيل شركة "قطونيل" رقما قياسيا اعتزازا كبيرا لدى العاملين في القطاع الصناعي، باعتبار أن صاحب الشركة باسل سماقية من أصل سوري.
وكانت شركة "قطونيل" قد قالت في وقت سابق من هذا العام إنها حققت مبيعات خلال العام 2017 وتخطت 500 مليون جنيه مصري (تعادل نحو 28 مليون دولا أميركي).