نظم عدد من النشطاء المعادين للعولمة تظاهرة أمام متجر عملاق تكنولوجيا الاتصلات الأمريكي آبل بمدينة فرانكفورت الألمانية، لمطالبته بدفع مزيد من الضرائب.
تظاهرة في فرانكفورت لمطالبة مجموعة آبل بدفع مزيد من الضرائب
مناهضون للعولمة يطالبون آبل بدفع مزيد من الضرائب
تظاهرة في فرانكفورت لمطالبة مجموعة آبل بدفع مزيد من الضرائب
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها : "آبل.. ادفعي ما عليك من ضرائب"، منددين بما اعتبروه تهرب الشركة الأمريكية من دفع الضرائب في السوق الأوروبية.
ويطالب الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من الضرائب على شركات التكنولوجية الرقمية، وهو ما قد يعود على خزانة الاتحاد بمليارات اليورو.
ومن المتوقع في حال إقرار الزيادة المقترحة أن يحصل الاتحاد الأوروبي على 5.4 مليار يورو من الضرائب المفروضة على شركتي فيسبوك وغوغل عن الفترة بين عامي 2013 و2015.
وكثفت فرنسا وألمانيا ضغوطهما مؤخرا على عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" لضخ مزيد من أموال الضرائب داخل السوق الأوروبية.