كثف الجيش السوري هجماته على الغوطة الشرقية صباح الأحد بعد أن تمكن مساء السبت من عزل مدينة دوما التي تعد أحد أهم معاقل المعارضة السورية.
الجيش السوري يكثف هجماته ويعزل دوما عن الغوطة الشرقية
الجيش السوري يعزل دوما ويقسم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء
الجيش السوري يكثف هجماته ويعزل دوما عن الغوطة الشرقية
وتعد مدينة دوما معقل فصيل "جيش الإسلام"، أحد الفصائل الأكثر نقوذا في الغوطة الشرقية.
تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء
وبعزله دوما، استطاع الجيش السوري حسب المرصد تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء : دوما ومحيطها شمالاً، حرستا غرباً، وبقية المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.
من جانبه، وجه المجلس المحلي لمدينة دوما نداء استغاثة للمنظمات الدولية، محذرا من اكتظاظ الملاجئ بعد تعرض المدينة لقصف مدفعي وجوي، وهو ما حول شوارعها إلى صحراء.
أكثر من ألف قتيل مدني منذ شن العملية العسكرية في الغوطة الشرقية
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أدى الهجوم العسكري للجيش السوري على الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير/ شباط الماضي إلى مقتل 1031 مدنيا، من بينهم 219 طفلا، بالإضافة إلى جرح أكثر من 4350 آخرين.
وتمكن الجيش السوري من تعزيز تقدمه في الغوطة الشرقية حيث بات يسيطر على أكثر من نصف مساحة المنطقة التي يبلغ محيطها نحو 100 كلم مربع ويقطنها حوالي 400 ألف نسمة.