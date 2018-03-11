يوم السبت سجل افتتاح بطولة العالم للأندية في ركوب الأمواج عند شاطىء غولد كوست الأسترالي.
بطولة العالم للأندية في ركوب الأمواج: فوز ساحق لكولابينتو
عند شاطىء غولد كوست الأسترالي انطلقت بطولة العالم للأندية في ركوب الأمواج وإليكم نتيجة اليوم الأول
بطولة العالم للأندية في ركوب الأمواج: فوز ساحق لكولابينتو
المتنافسون من جميع أنحاء العالم واجهوا أمواجاً يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر ونصف المتر.
الفائزون في هذا الدور الأول سيتقدمون الى الدور الثالث، اما الخاسرون فسيتنافسون في جولة واحدة في الدور الثاني.
الأميركي غوفرين كولابينتو البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة، ومن الملفت أنه تقدم على مواطنه جون فلورانس المصنف أولاً عالمياً. هزيمة فلورانس هذا اليوم وضعت حداً لسلسلة من اثني عشر فوزاً له. إنها المرة الأولى التي يهزم فيها منذ عام 2016.
الأسترالي مايك فانينغ الذي سيتقاعد قريباً فاز في هذه الجولة الأولى أمام البرازيلي جيس مينديز.
كما أن الأسترالية ماسي كالاغان التي حلت محل كورتني كولونغ بسبب إصابتها، تغلبت على بطلة العالم مواطنتها ستيفاني غيلمور.