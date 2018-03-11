دنيزوف بطل اليوم الثالث والأخير لجائزة أكادير الكبرى

دينيزوف تمكن من التغلب على منافسه البرتغالي جورجي فونسيكا في المباراة النهائية عن فئة الرجال وزن أقل من مئة كيلوغرام.

وقد فاز بالميدالية البرونزية كل من:

- الألماني كارل ريتشارد فراي الذي تغلب على الكازاخستاني فيكتور ديميانينكو،

- التركمانستاني باتير هوجاموهاممدوف الذي تواجه مع السويسري باتريك موسير.

خبرة كيريل دنيزوف ظهرت خلال حركتين هامتين ساهمتا في حصوله على نقطتي وازا آري ما أدى لفوزه بالايبون.

ويقول دنيزوف "بالتأكيد حين تفوز تشعر أنك أفضل وانا سعيد حقاً، أمضينا وقتاً ممتعاً في المغرب، لقد تدربنا أولاً في الدار البيضاء واليوم في أكادير، واستفدنا من الطقس الجيد والشمس... أمر جيد أن تفوز في مثل هذه الأماكن الجميلة".

جائزة أكادير الكبرى - كيريل دنيزوف

فئة النساء وزن يزيد عن 78 كلغ

عن فئة النساء وزن يزيد عن ثمانية وسبعين كيلوغراماً، عانت الأوكرانية يليزافيتا كالانينا قبل أن تنتصر على السلوفانية اناماري فيلينسك. في الثالثة والعشرين من عمرها، كالانينا حصدت أول ذهبية لها في جائزة كبرى ومن المنتظر أن تحقق انتصارات كبيرة خلال هذا العام.

هذا وفازت بالبرونزية كل من:

- الروسية آنا غوشينا بعد مواجهتها مع المغربية يسرى أورز،

- الكرواتية إيفانا سوتالو التي هزمت الكرواتية إيفانا مارانيتش.

جائزة أكادير الكبرى - الفائزات عن وزن يزيد عن 78 كلغ

فئة الرجال وزن أقل من 90 كلغ

وعن فئة الرجال وزن أقل من تسعين كيلوغراماً، أهدى الروسي خوسين خالمورزاييف بلاده الميدالية الذهبية بعد أن تغلب على منافسه السويسري سيريل غروسكلاوس.

خالمورزاييف أكد أنه بطل عالمي اذ كان قد أقصى الصربي نيمانجا ماجدوف في المباراة النصف نهائية.

وقد حاز على البرونزية كل من:

- البلجيكي جواشيم بوتيو الذي تواجه مع الكازاخستاني اسلام بوزفاييف،

- الاوكراني كيدجو نابالي الذي هزم الصربي نيمانجا ماجدوف.

جائزة أكادير الكبرى - خوسين خالمورزاييف وسيريل غروكلاوس

فئة النساء وزن أقل من 78 كلغ

ألمانيا كانت لها ذهبيتان. الأولى تعود لمايكي تسي عن فئة النساء وزن أقل من ثمانية وسبعين كيلوغراماً، مايكي تسي تغلبت على الاوكرانية اناستازيا تورشين الحائزة على جائزة طشقند الكبرى العام الماضي.

وحازت على الميدالية البرونزية كل من:

- الروسية اناستازيا دميترييفا التي تغلبت على الفرنسية فانيسا دورو،

- الإسرائيلية يردين مايرسحن التي تواجهت مع الفرنسية جولي بييريه.

جائزة أكادير الكبرى - مايكي تسي

فئة الرجال وزن يزيد عن 100 كلغ

والذهبية الثانية حصدها جوهانس فراي عن فئة الرجال وزن يزيد عن مئة كيلوغرام بعد فوزه على حامل لقب بطولة العالم ثلاث مرات الروسي الكسندر ميكايلين في المباراة نصف النهائية، ومن ثم على الروسي أنطون كريفوفوكوف في المباراة النهائية.

وفاز بالميدالية البرونزية كل من:

- الاوكراني أولكسندر غورديينكو بعد مواجهته مع الفرنسي حمزة أوشاني،

- الفرنسي نبيل زالاغ الذي تغلب على الروسي الكسندر ميكايلين.

إنها المرة الأولى التي يفوز فيها اللاعبان الالمانيان تسي وفراي بميدالية في مباراة عالمية.