لا لمواعدة مؤيدي ترامب.. موقع تعارف جديد خاص بمناهضي الرئيس الأمريكي

أموت عازبا ولا أواعد شخصا مؤيدا لترامب.. هذا هو الشعار الذي يرفعه موقع التعارف الأمريكي الجديد "NeverTrump.dating" والذي كتب على صفحته الأولى" موحدون في الحب وموحدون ضد ترامب".

ويهدف الموقع الجديد الخاص بالتعارف إلى توفير "مساحة آمنة" للعثور على شريك حياة غير مؤيد لدونالد ترامب، دون الحاجة للخوض في أحاديث سياسية شائكة حول سياسات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل.

وأسس "المجلس الليبرالي الأمريكي" الموقع المناهض لترامب شهر فبراير الماضي، ردا على موقع آخر خاص بمؤيدي الرئيس الأمريكي.

ويقول مؤسسو الموقع الجديد أنه لا يهتم بميول المشاركين الجنسية أو العرقية أو العقائدية وكل ما يهدف إليه هو "جعل العالم مكان أفضل للعيش بين الليبراليين".

وأثار الموقع الجديد السخرية بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث توقع البعض أن يتخفى مؤيدو ترامب للدخول إليه،

وسخر أحد الأشخاص قائلا أنه يعتقد أن بيل كليتون لا يستطيع الانتظار للتسجيل في الموقع.

بينما كتب شخص آخر معلقا : "أفضل ان أموت وحيدا على أن أتعرف على امرأة مؤيدة لترامب".

ونشر المجلس الليبرالي الأمريكي تفاصيل الموقع على صفحته على فيسبوك والتي يتابعها نحو 26 ألف شخص، داعيا مناهضي ترامب إلى إخبار نظرائهم بضرورة الاشتراك في الموقع الجديد.

وقال مؤسس المجلس تيد براون إنه "لا يزال بإمكاننا إنقاذ ديمقراطيتنا. ولكن يجب علينا بداية العثور على الأشخاص الذين يشاركوننا الرأي والانضمام إلى أولئك الذين يقفون إلى جانب إقرار التسامح والعدالة للجميع"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى حلفاء لا يستسلمون أبدا للفساد والإفلاس الأخلاقي للإدارة الحالية. ويمكننا القيام بذلك من خلال هذا الموقع. تجنب الأحاديث السياسية المحرجة وتأكد من موقف شريك حياتك المستقبلي منذ البداية. وعند ذلك ستعود الحرية والمساواة".