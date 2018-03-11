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تايوان

صورة اليوم: مظاهرة في تايوان في الذكرى السابعة للتسونامي

صورة اليوم: مظاهرة في تايوان في الذكرى السابعة للتسونامي

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صورة اليوم: مظاهرة في تايوان في الذكرى السابعة للتسونامي

صورة اليوم: مظاهرة في تايوان في الذكرى السابعة للتسونامي
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تظاهر مئات الأشخاص في تاباي بتايوان الأحد في الذكرى السابعة للتسونامي الذي ضرب اليابان في العام 2011 وتسبب في كارثة نووية بفوكوشيما.

وطالب المتظاهرون بتوفير وسائل الأمان القصوى في إطار إطلاق تايوان لمحطتها النووية الجديدة.