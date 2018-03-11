لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 140 آخرون بعد أن ضربت صاعقة كنيسة كانت مكتظة بالمصلين في جنوب رواندا.
قتلى وجرحى جراء صاعقة تضرب كنيسة لطائفة "السبتيين" في رواندا
ضربت صاعقة من البرق كنيسة لأتباع الطائفة السبتية في جنوب رواندا متسببة بمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات وما يزال شخصان يعانيا من إصابات حرجة.
قتلى وجرحى جراء صاعقة تضرب كنيسة لطائفة "السبتيين" في رواندا
وقال هابتيجيكو فرانسوا عمدة بلدية نياروجورو الأحد : "إن 14 شخصا توفوا في الحال، بينما فارق آخران الحياة في وقت لاحق متأثرين بجروحهما".
وقال مسؤول محلي إن نحو مئة وأربعين شخصا من زوار الكنيسة "السبتية" في بلدة "نياروجورو" نقلوا بسرعة إلى المستشفيات والمراكز الطبية إثر تعرضهم إلى صاعقة البرق خلال حضور قداس السبت.
وخرج معظم المصابين بعد تلقى الإسعافات اللازمة، فيما بقي 17 شخصا أخرين في المستشفى، مع الإشارة إلى أن اثنين منهم يعانيان من إصابات بالغة.
وفي حادث مماثل وقع الجمعة الماضي، ضرب صاعقة مجموعة طلاب، ما أسفر عن مقتل أحدهم، بحسب ذكرت محافظة الإقليم الغربي.